Qual é o significado de sonhar com formigas? As possíveis mensagens por trás do sonho

Sonhar com insetos é uma das experiências oníricas mais comuns que as pessoas têm ao dormir, mas se há um cuja aparição causa muitas perguntas, sem dúvida são as formigas.

ANÚNCIO

Geralmente, as formigas costumam estar associadas à constância, disciplina e trabalho colaborativo, mas sua presença em um sonho pode ter tanto conotações positivas quanto negativas.

O que significa sonhar com formigas?

O psicólogo Sergio Argüello afirma que se a pessoa que sonha com formigas tem medo delas em sua vida desperta, elas simbolizam um sinal de conflito ou um aviso.

No entanto, o significado varia muito dependendo do que acontece ou é visto no sonho. Se o sonhador for hostilizado ou atacado por formigas, estas representariam algum problema relacionado à área de trabalho.

Por outro lado, de acordo com Argüello, o ato de matar formigas ou atacá-las quando estão te machucando pode ser interpretado como a conclusão de contrariedades da vida ou a vitória sobre os conflitos.

Outro detalhe importante a considerar é a quantidade. Se forem muitas, isso poderia ser uma espécie de aviso para trabalhar mais duro em algum projeto em desenvolvimento ou pendente.

Enquanto isso, se sonharmos que temos formigas no corpo, significaria que há uma dificuldade da qual não consegues te livrar, possivelmente relacionada ao trabalho colaborativo ou à perseverança.

ANÚNCIO

Se o inseto está em sua casa, o significado pode ser muito bom ou ruim. De acordo com especialistas em Psicologia Online, em muitas culturas, "as formigas em casa estão associadas à riqueza".

No entanto, também poderia ser um aviso sobre uma possível dificuldade econômica futura em casa. Por último, se as formigas estão na sua cama, simboliza que algo está te perturbando.

“Quando as formigas invadem a sua cama, há algo que está te incomodando e não te deixa em paz”, afirmam os especialistas do site de Psicologia Online, conforme relatado pelo jornal El Mundo.