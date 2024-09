O que é a unha galáctica, a tendência seguida pelas famosas que traz luz às suas mãos

A unha galáctica tornou-se uma das tendências de beleza mais populares entre as celebridades, especialmente na temporada de outono. Este estilo não é apenas visualmente impressionante, mas também adiciona um ar futurista e sofisticado a qualquer visual.

Com sua mistura de elegância e audácia, ela se estabelece como um modelo a ser seguido que se alinha perfeitamente com a estética que está dominando o mundo da moda e beleza em 2024 e que até podemos fazer em casa, prestando atenção aos pequenos detalhes.

O que é a unha galáctica?

De acordo com a Vogue, a unha galáctica é inspirada no cosmos e é caracterizada por seus acabamentos metálicos e cromados que refletem uma variedade de tons iridescentes, evocando o brilho de um universo distante.

A versão original combina tons escuros com brilhos prateados, criando uma ilusão de movimento que captura a atenção imediatamente. Ao aplicar essas cores, é alcançado um efeito tridimensional que transforma as mãos em verdadeiras obras de arte em miniatura.

Para obter uma unha galáctica no conforto da sua casa, é essencial escolher um esmalte de alta qualidade que ofereça um acabamento metalizado ultra reflexivo. Felizmente, muitas marcas de cosméticos lançaram coleções que incluem tons perfeitos para essa tendência.

Ao selecionar o esmalte, é importante prestar atenção à durabilidade do produto para evitar que se formem lascas indesejadas. Você deve polir suavemente as unhas com um buffer para obter um acabamento perfeito.

Além disso, os cuidados diários são fundamentais para manter as unhas bonitas e saudáveis. Hidratar as unhas e cutículas com um bom óleo é uma prática recomendada, ainda melhor se feita antes de dormir. Isso não só ajuda a manter a hidratação, mas também previne que o esmalte se desprenda prematuramente ou se danifique com as manutenções.