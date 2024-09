Como conquistar as cores de cabelo mais pedidas nos salões

Chocolate, caramelo, doce de leite... Essas são algumas das tonalidades, que definitivamente fizeram a cabeça das mulheres nessa temporada. Criada por hairstylists novaiorquinos com a técnica de “misturinhas”, que combina diferentes tons para alcançar nuances mais quentes, essa tendência viralizou nas redes sociais e chegou por aqui dominado a preferência nos salões de beleza.

ANÚNCIO

Apesar de parecer simples, a técnica de misturinhas exige conhecimento e experiência para evitar resultados indesejados. Além de uma análise minuciosa do cabelo e da cor de base, é preciso saber escolher corretamente os tons que serão utilizados e a proporção exata de cada uma delas, para chegar à tão sonhada cor.

Mas e quem quer aderir à nova tendência sem recorrer aos salões de beleza? Foi para atender a essas pessoas, que a Embelleze, maior empresa 100% brasileira do mercado de cosméticos capilares, desenvolveu a coleção Delícias de Maxton.

Composta por três tonalidades - 5.7 (Chocolate Amargo), 7.37 (Marrom Caramelo) e 7.74 (Ruivo Doce de Leite) – a coleção traz tons quentes inspirados nas misturinhas mais pedidas nos salões. Além das nuances exclusivas, elas trazem toda a tecnologia e a qualidade de Maxton, consagrada como a segunda marca de tintura mais vendida no Brasil (Nielsen, 2023).

Marrom caramelo - Foto: Divulgação

Ruivo doce de leite - Foto: Divulgação

Chocolate amargo - Foto: Divulgação

Enriquecida com as tecnologias Maxplex, que trata os fios durante a coloração, e Nanoprocolor, que assegura a fixação dos pigmentos nos fios, as tintas Maxton proporcionam uma transformação segura e de alta cobertura, com cores vibrantes e de longa duração, que iluminam os cabelos deixando-os com um brilho duas vezes mais intenso!

Sobre a Embelleze

A Embelleze é a maior empresa 100% brasileira do mercado de beleza para os cabelos no país. É uma das 100 maiores empresas do setor no mundo e, há cerca de 55 anos, vem transformando as vidas das mulheres por meio de cuidados com a beleza.

Tem em seu portfólio algumas das mais inovadoras marcas de produtos para os cabelos do mercado brasileiro, como Novex, Natucor e Maxton. Sua família de produtos conta com mais de 500 itens, entre tratamentos e tinturas, além de produtos de transformação.

ANÚNCIO

A empresa está presente hoje em 70 países, nos cinco continentes, sendo representada a partir de escritórios nos EUA (que cuida ainda do Canadá), Portugal (Europa, África e Oriente Médio), Venezuela (América Latina) e Hong Kong.

Embelleze | Maxton

Loja online: https://www.embelleze.com/ | https://www.embelleze.com/maxton

Instagram: @embelleze

Informações à imprensa e a criadores de conteúdo

MHCOMM Consultoria de Comunicação