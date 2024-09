TikTok: o que é o ‘Calico Hair’ dentro da rede social?

Nesta temporada, a tendência de coloração capilar ‘Calico Hair’ está arrasando no TikTok. Inspirada no característico pelo tricolor dos gatos calicos, ou tricolor, esta moda tem chamado a atenção de usuários de todo o mundo.

Tornou-se uma das opções mais procuradas por aqueles que buscam uma mudança de imagem ousada e cheia de cor.

O cabelo Calico é caracterizado pela combinação de três tons principais: preto ou marrom, loiro e cobre ou vermelho. Essas cores imitam os tons presentes na pelagem dos gatos calico, conhecidos por suas manchas brancas, laranjas e pretas.

A mistura desses tons no cabelo cria um efeito visual vibrante e dinâmico, que captura a essência dos felinos.

Nos vídeos, podemos ver comentários como “Tiwis: Passei de 🤨 para 😮😍 tão rapidamente! Nunca tinha ouvido falar de pelo calico, mas fica tão bem!” e “Anna Cozy: Estou tão feliz por não ser a única que queria combinar com meu gato e trouxe sua foto como inspiração! Fica tão bem nela!”

Com a chegada do outono, o Calico Hair ressurgiu com força no TikTok, aproveitando a paleta de cores quentes e acolhedoras da temporada. Usuários e estilistas começaram a experimentar diferentes versões do estilo, desde grandes faixas de cor até mechas mais sutis, adaptando o visual aos gostos e preferências pessoais.

Uma das chaves do sucesso do Calico Hair é a sua capacidade de personalização. Algumas das opções mais populares incluem as mechas ‘peekaboo’, que só são reveladas quando o cabelo se move, ou a ‘money piece’, uma faixa de cor que enquadra o rosto e oferece um efeito mais dramático.

Segundo muitos internautas, este estilo não só reflete um visual ousado, mas também combina perfeitamente com as vibrações outonais.

O Calico Hair se une a outras tendências virais de beleza no TikTok, como o look ‘Clean Girl’ e os lábios estilo ‘Beetlejuice’, consolidando-se como uma das modas mais comentadas de 2024.