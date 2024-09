O aviso do Cometa do Século para 3 signos apostarem tudo no amor

O cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS, conhecido como o ‘cometa do século’, chega com toda a sua luz para iluminar e encher de energia do amor vários signos do zodíaco. A partir de 27 de setembro até meados de outubro, Libra, Sagitário e Capricórnio terão seus caminhos do amor abertos para corrigir erros e se consolidar com a energia da paixão.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A chegada do Cometa do Século fará com que o amor bata às portas do seu coração com alguém muito especial que fará você se sentir lisonjeada e valorizada como nunca. Será um desafio porque você vem de uma experiência no passado que não te deixa dar um passo por medo de repetir histórias. Vire a página, aceite e aproveite a vida como você merece. Cure o coração e avance, pois será uma experiência maravilhosa.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Arme-se de coragem para superar todos os desafios emocionais que surgem em seu caminho. Confie em si mesma, em suas habilidades e intuição para curar feridas do passado e permitir-se a oportunidade de viver uma nova experiência no amor. Você está prestes a realizar um sonho e deve se concentrar para alcançá-lo. Abra as portas do seu coração para essa pessoa que chega com todos os seus desejos para conquistá-la, e seja feliz sem olhar para trás.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você tem que reconhecer que existem erros que devem ser corrigidos para resolver diferenças e deixar para trás impulsos e ciúmes que impedem o avanço do relacionamento. Não será fácil para você, pois seu ego está elevado, mas é preciso controlar seu temperamento e ser mais humilde, pois você ama essa pessoa e deseja estar ao seu lado. Lembre-se de que também se aprende com as coisas ruins e que os astros estão a seu favor para que você avance e consolide seu relacionamento.