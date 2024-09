Como usar as unhas folhas ocre, a tendência mais bonita e versátil para a nova temporada

Na nova temporada, as unhas folhas de ocre tornaram-se o acessório perfeito para complementar qualquer look, evocando o calor e a beleza da época.

Este estilo de manicure não só reflete as cores do ambiente, mas também oferece uma expressão artística que reflete nosso amor pela natureza.

Assim como o nome indica, oscilam entre um amarelo dourado e um marrom avermelhado, sendo um canvas onde cada pessoa pode explorar sua criatividade, sem deixar de lado a estampa vegetal que a caracteriza.

Como deixar as unhas amarelo-ocre?

De acordo com um dos principais impulsionadores dessa tendência, Glamour, as unhas com folhas ocre podem ser combinadas com outros efeitos ou técnicas modernas, como o ombré e blocos de cor.

Você também pode optar por detalhes artísticos, como pequenas folhas pintadas ou padrões que imitam a textura da casca das árvores, adicionando um toque adicional de sofisticação e criatividade ao design.

Para aqueles que procuram algo mais sutil, um acabamento fosco pode ser a escolha perfeita para combinar estilos na sua manicure. Se deseja um pouco mais de brilho, considere adicionar detalhes em folha dourada, que evoca o sol.

Uma das grandes vantagens da manicure inspirada nas folhas ocres é a sua adaptabilidade a diferentes formas e comprimentos de unhas. Seja você preferir um estilo curto e quadrado ou unhas longas e em forma de amêndoa, os tons ocres ficam bem em qualquer opção.

Se estiver procurando por um design mais artístico, você pode incorporar detalhes como linhas finas ou encapsular folhas reais em gel, criando uma peça de arte única em cada unha.

Para ocasiões especiais, como casamentos ou jantares elegantes, o ocre pode brilhar em sua versão mais sofisticada. Combine tons de laranja e vermelho com pequenas flores pintadas ou pedraria discreta para um acabamento deslumbrante.