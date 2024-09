Menopausa: principais efeitos na pele e como lidar com eles

A menopausa é uma fase natural na vida de muitas mulheres, marcada pelo fim da menstruação e por uma série de mudanças hormonais. Durante essa fase, muitas mulheres podem experimentar uma variedade de sintomas, que podem incluir ondas de calor, alterações de humor, secura vaginal, aumento da flacidez, perda de elasticidade e tônus muscular.

Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, as principais alterações na pele são:

- Perda da elasticidade por diminuição na produção de colágeno

- Ressecamento com tendência a descamação

- Pele mais fina

- Aparecimento de rugas e manchas

- Cicatrização mais demorada

Para minimizar os efeitos da menopausa na pele, o médico dermatologista recomenda o uso de hidratantes associados com antioxidantes, retinóides para melhora das rugas, protetores solares e, em alguns casos, tratamentos dermatológicos como peelings, tecnologias como os lasers e reposição de colágeno e terapias hormonais, mas neste caso sempre com acompanhamento médico.

“O mais conhecido e utilizado em nosso meio para corrigir rugas e linhas finas nessa fase é a Toxina Botulínica (Botox), mas também podemos usar preenchedores a base de ácido hialurônico, peelings médios, tecnologias a laser”, destaca Dr. Fraga.

O Dr. Fraga Neto, médico dermatologista responsável pelo setor de cabelo do Instituto Fraga de Dermatologia, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), explica que quando ocorre a menopausa deixamos de produzir estrogênios e os androgênios (hormônios masculinos) começam a predominar, com isso nosso cabelo tende a ficar mais fino, menos volumoso com tendência a queda mais acentuada.

Nesta fase da vida, o Dr. Fraga Neto indica:

- Hidratação capilar: O uso de máscaras e produtos hidratantes ajuda a combater o ressecamento comum na menopausa.

- Além da alimentação adequada, devemos repor vitaminas como biotina, zinco e ferro.

- Evitar o uso excessivo de calor como o uso de secadores e chapinha.

- Massagens no couro cabeludo para melhorar a circulação sanguínea na área.

- Manter o cabelo regularmente para evitar pontas duplas e quebra deixando assim o cabelo com aspecto mais volumoso.

- Uso de estimulantes do crescimento capilar como o Minoxidil.

- Reposição hormonal acompanhada por um ginecologista.

- Consulta com um dermatologista especialista: O primeiro passo é uma avaliação médica dermatológica, com profissional qualificado para determinar a causa da queda capilar e definir o tratamento adequado.

Fontes:

Dr. José Roberto Fraga Filho

Médico dermatologista, membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fundador e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia.

Dr. Fraga Neto

Médico Dermatologista responsável pelo setor de cabelo do Instituto Fraga de Dermatologia, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).

