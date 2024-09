Confira 3 perfumes masculinos frescos que as mulheres amam e que combinam com o calor

Com o clima atual apresentando altas temperaturas em boa parte do Brasil, fica difícil até mesmo encontrar perfumes para utilizar no sol escaldante.

Contudo, existem sim aromas que, mesmo refrescantes, possuem uma boa qualidade e ainda conseguem chamar a atenção por onde passam.

Se você busca um perfumes masculino que pode ser elogiado pelas mulheres, por exemplo, as três fragrâncias a seguir, citadas pelo youtuber ‘Matt Fragrance’ em seu canal, podem ser uma ótima escolha.

De acordo com o especialista, são perfumes frescos que fazem sucesso entre o público feminino. Confira!

Enoch - Nuancielo

Inspirado no clássico importado fresco Allure Homme Sport Eau Extreme, de Chanel, Enoch, da marca de inspirados Nuancielo. O destaque deste perfume está no fundo levemente adocicado.

Possui notas de topo em Sálvia, Tangerina, Hortelã e Cipreste, acompanhadas do corpo em Pimenta e finalizando com notas de fundo em Almíscar, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Zephyr - Porto Aroma

Zephyr é inspirado em um dos perfumes masculinos importados mais famosos e mais vendidos do mundo: Sauvage, de Dior. Contudo, o perfume de Porto Aroma é mais suave e adocicado que sua inspiração.

Suas notas de topo são Pimenta e bergamota de Calábria, seguidas por notas de corpo de Gerânio, lavanda, pimenta de Szechuan, elemi, pimenta rosa, vetiver e patchouli e fundo em Ambroxan, elemi e patchouli.

The Barbarian - In the Box

Para quem gosta de aromas exclusivos, The Barbarian é a melhor escolha. Inspirado em Viking, perfume de nicho da Creed, traz notas cítricas, frescas e especiadas.

Suas notas de Saída são Bergamota, Limão, Laranja, Hortelã, Pimenta Rosa, seguidas por Absinto Allspice, Cravo, Jasmim, Lavanda e Raiz Orris n ocorpo e Rosa da Bulgária, Cedro, Tonka Bean, Vetiver e Musk Branco no fundo.