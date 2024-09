3 perfumes que vão causar sensação e que você deve escolher para se sentir perfeita

Uma das razões pelas quais não podem faltar na penteadeira é porque farão com que você se sinta em sintonia com a transformação que a mãe natureza sofre a cada trimestre. Aromas amadeirados, doces e de especiarias.

De acordo com a revista Vanidades, estas três notas olfativas podem ser de cedro, sândalo e cipreste quando se trata de aroma amadeirado. Enquanto que para uma fragrância doce, os perfumes com baunilha e fava tonka, proporcionam muita sofisticação. Por fim, a canela, cravo e pimenta trarão um toque de calor e sensualidade.

Os perfumes que seduzem

1. Her Code Touch, da O Boticário

A marca brasileira O Boticário decidiu expandir a linha Her Code adicionando um novo flanker à sua coleção, Her Code Touch. Esta nova fragrância apresenta o acorde olfativo ‘Código Secreto’, que inspira as mulheres a descobrir e explorar seu máximo prazer através do toque.

Para O Boticário, este perfume "incarna a sensualidade feminina e a autodescoberta. Com uma sedutora combinação de ricos frutos vermelhos, elegante jasmim e profundo sândalo, captura a essência do empoderamento e do mistério. Esta marca inspira as mulheres a abraçar seus desejos e explorar novas dimensões de sua identidade com confiança e charme".

Perfume de otoño Os 3 perfumes que impactam a nova temporada (O Boticário)

2. Ahuehuete, de Cipreste

O perfume é fresco e amadeirado, ideal para ser usado especialmente na nova temporada. Possui um acorde fresco e verde, onde predominam as notas de gerânio, para dar lugar às notas de patchouli, que proporcionam uma elegância terrosa. E termina com notas de fundo em que predomina o sândalo.

3. Musc Moka, de Bruno Acampora

É um perfume unissex com notas de saída de café e almíscar; as notas de coração são âmbar, rosa, jasmim, tuberosa e flor de laranjeira; as notas de fundo são patchouli, baunilha e sândalo. É ideal tanto para o dia quanto para a noite.