Nem Converse, nem Samba! Os ‘Ballet sneakers’ serão tendência. O que são e como são usados?

Chegou a hora de dizer adeus ao luxo silencioso? Quando souber qual será a tendência de tênis para o resto deste ano, é certo que ficará surpreso, pois a mudança é tão significativa que, à primeira vista, pode não parecer atraente para você, mas promete autenticidade, rebeldia e uma forma diferente de usar o calçado básico por excelência.

Não são saltos altos, sandálias ou mocassins, são os tênis que, assim como os jeans, não há outro tipo de calçado que possa igualar sua comodidade e versatilidade, é por isso que as tendências de tênis são sempre tão importantes e a mesma razão pela qual, ano após ano, eles continuam se reinventando, evoluindo e se transformando para permanecerem relevantes em qualquer que seja a nossa roupa.

Embora se preveja que até 2025 a tendência dos tênis mude de algo imaculado para algo desgastado, a transição parece ter começado, e é que os especialistas em moda preveem que os tênis 'ballet' serão a nova obsessão das mulheres e é um fato que você pode amar ou odiar, de qualquer forma, aqui os apresentamos e a última palavra será sua.

'Ballet sneakers' em tendência Instagram (Instagram)

O que são os 'ballet sneakers'?

Os ‘ballet sneakers’, como o nome indica, significam ‘tênis de ballet’ e por mais estranhos que estes termos possam soar para ti, estão a tornar-se numa nova obsessão das mulheres, mas, sim, vêm com um aviso, ou os amas ou odeias.

Trata-se de um híbrido entre tênis e sapatilhas de balé, combinando o conforto e a firmeza de um bom par de tênis com a beleza dessa dança. Assim, você se deparará com um dos calçados mais coquetes, consolidando este 2024 como o ano em que a feminilidade, a delicadeza e a rebeldia se misturam entre si.

Mas afastados da delicadeza dos Adidas Samba, que também emulam o luxo silencioso, ou da rebeldia de um par de Converse, estes misturam mundos, pois são compostos por solas grossas, formas no estilo mary jane e laços, sim, muitos laços que podem ir desde laços até percorrer parte das pernas, sendo assim uma proposta muito feminina se você for uma romântica incorrigível.

Como se usam os ‘Ballet sneakers’?

Para combinar os tênis de ballet é necessário ter em conta que devem ser misturados com peças românticas ou estilos que remetam ao coquetel, com saias balão, corpetes e até vestidos, as peças curtas que deixem o calçado à mostra são as melhores, também é possível combiná-los de uma forma muito mais casual com camisetas largas, shorts e minissaias.

Aqui estão algumas ideias que podem te inspirar a se atrever a usar os tênis ballet, que serão tendência em 2024 e se tornarão o calçado mais polêmico nos próximos meses.

‘Ballet sneakers’ com vestido

Para um visual semiformal, combine vestidos com tênis de balé, aqui temos um justo ao corpo sem alças com meias e tênis, enquanto o outro combina o estilo preppy com esse tipo de calçado.

'Ballet sneakers' em tendência Pinterest (Pinterest)

‘Ballet sneakers’ com short ou saia curta

Esta é a forma mais casual de usá-los, combinando peças soltas, como saias longas, camisas oversized e adicionando ao seu visual shorts ou saias curtas.

'Ballet sneakers' em tendência Pinterest (Pinterest)

‘Ballet sneakers’ com camiseta

Para algo mais ‘chic’, complemente o tênis de ballet com uma camisa, seja com uma minissaia e gravata ou com uma camisa de renda, camiseta e saia plissada.