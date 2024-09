O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Solidão

Algumas decisões só podem ser tomadas sozinho. Não existe reflexão e atos mais profundos do que aqueles que se desenvolvem dentro da cabeça e do coração de cada um. Lembre;se de se afastar um pouco das opiniões e influencias dos outros para poder ver a verdadeira luz para uma questão importante agora.

Touro – Carta do Valor

Momento de entender que tentativas e descobertas nem sempre acontecem repentinamente, pois algumas delas são longas e exigem forca e sacrifício para darem efeito. Algo melhor só nascerá quando houver valentia, superação e crença nos próprios sonhos, siga em frente.

Gêmeos – Carta da Inocência

ANÚNCIO

É hora de esquecer tudo aquilo que o definiu e limitou até aqui. Abrace novamente a aprendizagem e inocência das crianças e de muitos daqueles que são mais velhos e descobriram que o renascimento está presente em muitas fases da vida. Uma vida nova chega.

Câncer – Carta do Raio

Momento de entender que quando as coisas saem do controle ou vão mal, é melhor deixar que elas se derrubem e destruam sozinhas, pois só assim se poderá renascer e reconstruir nas cinzas. Não deixe de refletir e de tentar ver as coisas de forma mais objetiva para não perder as oportunidades que chegam quando tudo parece ter chegado ao fim.