Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta do ‘O Mundo’ do tarot revela que é preciso acreditar nas coisas. Você é forte, é apaixonado, aproveite essas virtudes para ir longe e ter o que tanto precisa

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que você é o pilar da casa e essa semana a sorte é sua, aproveite. Peça tudo porque isso lhe será dado, você está naquele momento.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Tenha cuidado com os inimigos ocultos, é hora de limpar todas as suas energias para poder começar a seguir em frente. O tarot destaca que será uma semana com dinheiro extra.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta ‘La Torre’ revela que você está construindo algo muito bom em sua vida, aquele prêmio que tanto precisa vai chegar. A energia positiva está dominando você nesta fase.

Texto com informações do site AS MÉXICO