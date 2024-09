Carolina Herrera tem a chave para usar pantalonas e parecer elegante acima dos 50

Na última Semana de Moda de Nova York, a icônica designer venezuelana Carolina Herrera, aos 85 anos, mais uma vez demonstrou seu domínio do estilo ao vestir impecavelmente pantalonas em um elegante tom de cinza que é perfeito para o final do ano.

ANÚNCIO

Esta roupa se tornou uma peça-chave para a temporada, lembrando que as pantalonas são uma escolha versátil e sofisticada, especialmente para mulheres que desejam estar na moda sem sacrificar o conforto.

Como usar pantalonas no estilo de Carolina Herrera?

As pantalonas, longe de serem uma tendência passageira, retornaram com força à cena da moda, adaptando-se a todos os tipos de corpos e estilos.

No entanto, de acordo com a Harper's Bazaar, para atualizar este look dos anos 70, você pode combiná-lo com elementos modernos como botas, coletes estruturados e outros acessórios contemporâneos que tragam personalidade para cada conjunto.

No caso de Carolina Herrera, ela conseguiu criar um equilíbrio perfeito entre conforto e estilo. A silhueta fluida dessas calças, muitas vezes feitas com tecidos estruturados, permite criar conjuntos chiques e funcionais.

Um dos pontos fortes das pantalonas é a sua atemporalidade e adaptabilidade a qualquer tipo de corpo. Os designs de cintura alta, como os usados por Carolina Herrera, alongam visualmente as pernas e favorecem diferentes silhuetas. Ela adicionou um toque refinado com um visual monocromático, com um blazer executivo, que se ajustava perfeitamente à sua figura.

Seja combinando-as com um suéter para um dia relaxado ou um elegante casaco estruturado para um evento mais formal, como fez a empresária milionária, as pantalonas tornam-se uma peça essencial no guarda-roupa de cada mulher, capaz de elevar qualquer conjunto com sua elegância e versatilidade, pois também podem ser usadas em tecidos como o jeans.