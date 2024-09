3 perfumes femininos com cheiro de morango: deixam um rastro doce, feminino e encantador

No amplo mundo das fragrâncias, os aromas frutados são reconhecidos como verdadeiros clássicos, mas um dos mais populares entre as mulheres, sem dúvida, são os perfumes com cheiro de morango.

A fruta vermelha possui um cheiro singular e muito distintivo, por isso os perfumistas de todo o mundo a incluíram em inúmeras criações destinadas a realçar a presença e a beleza feminina.

Em geral, o seu fresco e doce aroma evoca sensualidade, juventude, elegância e feminilidade desde a primeira aplicação, embora para algumas pessoas possa parecer um pouco enjoativo devido à sua grande doçura.

3 perfumes com cheiro de morango que toda mulher deve experimentar

Se você é amante de morangos e seu aroma e quer experimentar um perfume que cheire a eles, basta continuar deslizando para encontrar três das melhores opções para experimentar em 2024.

Holy Peony da Dior

Um perfume com um delicioso cheiro de morango é este da família floral da Dior. A marca o apresenta em seu site como "uma ilusão olfativa" e "uma fragrância equilibrada, entre a doçura e a vivacidade frutada".

"Holy Peony é uma fragrância que se veste com simplicidade: uma rosa com toques de lírio do vale fresco, notas cintilantes de morango e framboesa, bem como notas de madeira e almíscares que lhe conferem seu encanto âmbar", descreve.

Holy Peony de Dior | (Cortesía de Dior)

Daisy Eau So Intense de Marc Jacobs

Outra fragrância com um delicioso cheiro de morango é esta de Marc Jacobs. A marca a descreve em seu site como "um perfume rico, vibrante e brilhante" e "uma nova e mais profunda versão do clássico perfume Daisy".

"A fragrância é vibrante, com toques de morango e pera que revelam um doce coração de mel e um elegante botão de rosa. Um rastro persistente de baunilha suave, equilibrado por um musgo verde crocante, envolve você em uma mistura verdadeiramente única e tentadora", afirma.

Daisy Eau So Intense de Marc Jacobs | (Cortesía de Marc Jacobs)

Burberry Her Elixir de Parfum da Burberry

Um terceiro perfume com um viciante cheiro de morango é este da Burberry. A maison descreve-o como “uma fragrância sensual e ousada” criada “para a mulher disposta a explorar o desconhecido”.

"Seu Elixir de Parfum para mulheres, o novo membro intenso da família Burberry Her, nos encanta com icônicas notas gourmand frutadas que contrastam com as suculentas frutas vermelhas e o jasmim. As notas finais de baunilha e âmbar criam uma combinação sensual e viciante", resumem.