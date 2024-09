O que são as botas UGG que JLo nos ensina a combinar em 2024 sem perder a elegância

No mundo da moda, poucas celebridades conseguiram combinar conforto e elegância tão perfeitamente como Jennifer Lopez com as botas UGG, que demonstrou que podem parecer sofisticadas e se tornar a peça-chave para um look impecável em 2024.

Foram criados principalmente para nos manter aquecidos durante o outono e inverno, mas também podem se tornar o destaque de um visual, demonstrando que conforto e elegância não estão em conflito se tivermos criatividade.

O que são as botas UGG?

O nome das botas UGG vem da marca californiana que as fabrica e que acaba de lançar um modelo com salto. Não é por acaso que Jennifer Lopez foi a primeira a exibir esses designs inovadores, demonstrando mais uma vez sua influência indiscutível no mundo da moda.

A UGG, conhecida por seus designs aconchegantes com forro de lã de carneiro, decidiu dar uma reviravolta inesperada nesta temporada ao incorporar modelos com plataformas e saltos mais altos em um calçado fechado e de corte médio habitualmente.

Jennifer Lopez foi recentemente vista passeando pelas ruas de Nova York usando um dos novos designs de botas UGG, combinando-os com calças de boca de sino e uma blusa de manga comprida branca, elevando o visual.

Esta não é a primeira vez que a cantora aposta nessa combinação ousada. Em ocasiões anteriores, ela também escolheu usar botas UGG com jeans boca de sino, mostrando sua preferência por esse estilo retrô dos anos 90. A chave para manter a elegância ao combinar essas botas é escolher roupas mais justas na parte de cima.

Uma das recomendações de moda para esta temporada é usar as botas UGG com calças largas e retas de diferentes estilos, como as flare ou culotte. Estes cortes de calça ajudam a alongar as pernas e a estilizar a figura, criando um efeito favorável e moderno.