Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 22 a 28 de setembro de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Aproveite os pontos fortes do seu coração: perdoe o passado e vida o amor incondicional agora. Cure as feridas para encontrar a maior felicidade que pode.

Touro

O amor e humildade trazem bons resultados e o incentivam a seguir em frente. Aproveite novas oportunidades para avançar e alcançar o que você merece.

Gêmeos

É preciso fechar ciclos para poder seguir em frente e alcançar objetivos para o futuro. Os desafios estão aí e você só precisa de força e determinação para superá-los no caminho.

Câncer

O amor e as bênçãos estarão com você e o ajudarão a caminhar em direção à harmonia e à paz de espírito.

Leão

A felicidade se constrói com pequenos detalhes, humildade e generosidade. Não deixe que o rancor ou o orgulho endureça seu coração.

Virgem

Força de vontade e determinação é o que você precisa para resolver qualquer conflito. Se você mudar de atitude e focar em seguir em frente, conseguirá superar tudo com muito sucesso.

Libra

Evite forçar e deixe as coisas fluírem para que a abundância no amor chegue até você com humildade e sem amarras.

Escorpião

Você tem força de vontade para superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho, lembre-se que só você pode encontrar a saída para superar qualquer desafio com sucesso.

Sagitário

A única forma de resolver dúvidas, mal-entendidos e problemas é através da comunicação e compreensão com o próximo.

Capricórnio

Existem pessoas que você deve manter longe da sua vida porque elas não merecem estar ao seu lado. Se você não se valorizar, ninguém fará isso por você.

Aquário

Você deve remover seus medos de sua mente e de seu coração para que possa seguir em frente em paz e harmonia.

Peixes

Você tem que ser firme e deixar claro quais compromissos você assume para ter um presente e um futuro de sucesso. Existem decisões que deverá tomar.