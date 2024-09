Como usar as calças harem, a tendência confortável e versátil para mulheres elegantes

A silhueta das calças harem evoluiu ao longo do tempo, sendo inicialmente comparada a uma saia longa solta devido ao efeito fluido que geravam ao caminhar. Sua popularidade tem aumentado e elas se consolidaram como uma peça versátil e elegante para usar em 2024.

Representam uma tendência confortável que continua ganhando popularidade no mundo da moda. Com seu design amplo e ajustado nos tornozelos, oferecem infinitas possibilidades de estilo e são uma excelente opção para mulheres que procuram incorporar um toque de originalidade aos seus looks.

O que são as calças harem e como usá-las?

De acordo com a Vanidades, as calças harem são de corte folgado e compridas, inspiradas em designs orientais. Elas têm uma forma oversize distinta, com uma cintura pronunciada e pernas largas que terminam nos tornozelos ou canelas.

Esta característica torna-os numa opção extremamente confortável, especialmente quando são feitos em tecidos vaporosos que permitem um movimento fluido e leve. Foram popularizados em 1910 pelo designer parisiense Paul Poiret e ressurgiram este ano.

Além do seu conforto excepcional, a amplitude do seu design proporciona liberdade de movimento, adaptando-se a várias ocasiões. As calças harem podem ser usadas tanto em saídas casuais quanto em eventos mais formais.

Para aproveitar ao máximo o potencial das calças harem, é essencial combiná-las adequadamente com outras peças. Para equilibrar sua amplitude, é recomendado acompanhá-las com peças justas na parte superior, como tops cropped ou camisetas ajustadas, que destaquem a cintura e criem uma silhueta harmoniosa.

No caso de estampas chamativas nas calças, é recomendável optar por cores neutras na parte de cima para manter o equilíbrio visual.

Se estiver procurando um visual mais sofisticado, ideal para ocasiões formais, pode combinar suas calças harem com um blazer ajustado em tons neutros como preto, cinza ou bege. Complemente o visual com sapatos de salto para um acabamento refinado e sofisticado. Para um estilo mais casual e descontraído, pode optar por usar suas calças harem com tênis brancos.