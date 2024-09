Anticoncepcional reduz a libido feminina?

Essa pergunta é recorrente entre as mulheres. A endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato responde à dúvida:

“Quando os anticoncepcionais foram introduzidos, eles foram celebrados por proporcionar liberdade sexual e reduzir a preocupação com a gravidez indesejada para muitas mulheres. Essa sensação de segurança pode ter contribuído para um aumento na libido, já que o medo de uma gravidez não planejada era minimizado.

No entanto, há outro lado a considerar. Os anticoncepcionais reduzem frequentemente os níveis de testosterona livre, um hormônio crucial para a libido feminina. Existem até anticoncepcionais com efeitos antiandrogênicos, que diminuem a testosterona e trazem benefícios como a melhora da acne e a redução do excesso de pelos. Isso levanta a questão: o anticoncepcional poderia piorar a libido feminina?

A verdade é que a libido feminina é influenciada por múltiplos fatores, dos quais os androgênios são apenas uma parte. Aspectos psicológicos também desempenham um papel significativo. Para algumas mulheres, a tranquilidade de não se preocupar com uma gravidez pode melhorar a libido. Por outro lado, a redução hormonal pode ter o efeito oposto.

É importante reconhecer que cada mulher é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Os anticoncepcionais têm sido aliados de muitas mulheres ao longo dos anos, ajudando a regular ciclos menstruais e permitindo o controle sobre a fertilidade. Contudo, se uma mulher suspeita que o anticoncepcional está afetando sua libido, é essencial considerar alternativas contraceptivas.

A avaliação deve ser individualizada. Em alguns casos, ao interromper o uso do anticoncepcional, a libido melhora, sugerindo uma ligação direta. Em outros, a mudança pode não ocorrer, indicando que outros fatores estão em jogo. Por isso ressalto a importância de consultar um especialista para que a decisão possa trazer benefícios, segurança e conforto para a mulher”, explica Dra. Lorena Amato.

Sobre a Dra. Lorena Lima Amato - A especialista é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com título da Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBEM), endocrinopediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e doutora pela USP.

