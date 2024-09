Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries – Cartas 13 e 36

Ninguém passa por essa vida sem trair e ser traído, mas é hora de começar a viver com mais honestidade e atrair isso também. Os caminhos só se abrirão com a verdade e só o que sincero irá evoluir.

Touro – Cartas 23 e 3

É preciso se perguntar se chegou a hora de estabilizar uma situação ou simplesmente se libertar dela. Está nas suas mãos agora decidir e deixar as coisas mais claras para você e para os outros. Uma relação pode ser consolidada.

Gêmeos – Cartas 20 e 32

Olho, mente e coração aberto para entender as mensagens que são reveladas e o levam para o caminho certo. Não durma no ponto e nem se deixe enganar por promessas que não são verdadeiras; prefira ver a realidade.

ANÚNCIO

Câncer – Cartas 2 e 13

Se o que chega agora não é do seu agrado, entenda que nem tudo na vida depende do seu controle, mas as verdades complexas chegam com mensagens necessárias para ao seu entendimento. Lide com tudo buscando uma vida melhor e não se feche para a esperança.