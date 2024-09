Dicas de como dizer “não” a planos e gastos desnecessários, de acordo com especialistas

Enfrentar a realidade de nossas finanças pode ser um desafio, especialmente em uma sociedade onde o consumo está em alta. Aprender a dizer “não” aos gastos desnecessários é crucial para melhorar nossa qualidade de vida a médio e longo prazo.

De acordo com especialistas em finanças pessoais, é importante deixar de lado os preconceitos e a vergonha de estabelecer limites nesse sentido, pois geralmente perdemos dinheiro extra por não querer sair de planos sociais com familiares ou amigos.

Como dizer "não" a planos e gastos desnecessários?

Conheça suas finanças

O primeiro passo para dizer "não" efetivamente é ter um maior conhecimento de suas próprias finanças. Isso implica manter um registro de suas receitas e despesas para identificar em quais áreas você tende a desperdiçar mais. Muitas pessoas, de acordo com observações de especialistas, costumam gastar excessivamente com lazer, viagens, roupas e alimentação.

É fundamental medir os gastos fixos do mês e fazer previsões com base nisso | Freepik

Reconhecer seus padrões de consumo permitirá que você aloque um orçamento para cada área de sua vida e pergunte a si mesmo: Eu realmente preciso disso? Não se esqueça da importância da poupança.

Pratique a assertividade

Dizer "não" pode ser desconfortável, especialmente se temes magoar os sentimentos dos outros. No entanto, é fundamental lembrar que o seu bem-estar financeiro deve ser uma prioridade. Pratique como expressar as suas decisões de forma firme, mas amável. Por exemplo, pode dizer: "Agradeço o convite, mas neste momento não posso sair". Com o tempo, você se sentirá mais confortável.

Da mesma forma, se te convidarem para um plano caro, sugira uma opção mais econômica ou gratuita. Depois de recusar um plano, lembre-se do motivo pelo qual você o fez. Mantenha-se focado nos seus objetivos para não ceder à pressão.

Aprender a dizer “não” a gastos desnecessários é crucial para melhorar nossa qualidade de vida a médio e longo prazo | (Imagen de Jcomp en Freepik)

Reorganize suas prioridades

É essencial ter clareza sobre seus objetivos e prioridades. Isso permitirá que você tenha uma visão mais clara do que realmente deseja investir seu tempo e dinheiro.

Antes de tomar decisões de gastos impulsivas, espere 24 horas. Isso lhe dará tempo para pensar se realmente o quer ou se precisa.