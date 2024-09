3 perfumes femininos com aroma de café: perfeitos para a temporada e para receber elogios

Os perfumes de mulher com cheiro a café têm tantas adeptas quanto a bebida. Suas notas amargas, torradas e doces criam um aroma quente que deixa um rastro completamente cativante.

As fragrâncias que contêm grãos de café em sua composição costumam ser extremamente aromáticas, complexas e sedutoras, mas muito depende das notas com as quais são combinadas.

Por exemplo, se for misturado com notas amadeiradas e âmbar, o resultado é uma fragrância fresca e quente. Enquanto, se combinado com notas florais ou ingredientes gourmand, o resultado é doce e delicioso.

De qualquer forma, os perfumes com café são perfeitos para o outono. Portanto, se você é amante desse aroma e quer apostar nele nesta temporada, continue lendo para conhecer 3 dos melhores.

Replica Coffee Break de Maison Margiela

Um perfume com cheiro viciante de café é este eau de toilette da família olfativa fougère saborosa. A Maison Margiela descreve em seu site como “um aroma com textura reconfortante e viciante” que te transporta para uma “aconchegante pausa saboreando um café cremoso e alguns bolinhos quentes”.

“A La Maison recria essa deliciosa sensação e sua lembrança com o acorde de café, o acorde de mousse de leite, lavanda e hortelã verde”, explica sobre a fragrância. O restante de suas notas incluem acorde de maçã vermelha, essência de limão, absoluto de flor de laranjeira, essência de sândalo e essência de cedro.

Replica Coffee Break de Maison Margiela | (Cortesía de Maison Margiela)

Black Opium da Yves Saint Laurent

Um perfume com cheiro de café que toda mulher deve experimentar pelo menos uma vez é esta fragrância energética, sensual e de longa duração da Yves Saint Laurent. A marca o apresenta em seu site como "um aroma floral cativante e delicioso, com uma boa dose revitalizante de café preto".

"O acorde característico do café preto combina-se com uma baunilha sensual, enriquecida com a suavidade das flores brancas e flor de laranjeira, que contrasta com um fundo de pachuli e um reconfortante almíscar branco. Um contraste audacioso de luz e escuridão para um perfume feminino que cativa com sua esteira", afirma.

Black Opium de Yves Saint Laurent | (Cortesía de Yves Saint Laurent)

Café Rose de Tom Ford

Um terceiro perfume com cheiro de café que é realmente requintado é este da Tom Ford. A marca garante em seu site que o Café Rose "captura a sensualidade selvagem de uma rosa refinada infundida com o toque inesperado do café escuro".

"As essências de rosa e café escuro revelam uma profundidade sensual, enquanto o ylang ylang exala uma opulenta floralidade. O coentro, o patchouli e o cardamomo infundem uma calorosa especiaria nos acordes de resina de incenso e sândalo", conclui.