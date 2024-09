O eclipse parcial da lua traz abundância e progresso para 5 signos de 17 a 22 de setembro

Na noite de 17 de setembro e na madrugada do 18, testemunharemos um dos fenômenos mais importantes que ocorre na abóbada celeste, um eclipse parcial da Lua, e chega carregado de uma poderosa energia que deve ser aproveitada para avançar em direção à abundância.

Os eclipses ocorrem quando o sol, a lua e a terra estão em perfeita conjunção. Neste caso, é a terra que se interpõe entre nosso astro rei e nosso satélite natural, causando o ocultamento da lua cheia.

Este evento ocorrerá na casa de Peixes, um signo mutável que nos ensina a se adaptar a diferentes situações, a ser maleáveis e flexíveis na vida e levará cinco signos a se moverem para progredir e atrair abundância para suas vidas.

Áries

Está em um momento espiritual único, pois todos os objetivos que deseja alcançar serão alcançados com muita facilidade. As portas da abundância se abrirão para que consiga equilibrar sua economia pelo resto do ano. A energia do eclipse parcial da Lua o fará refletir, curar antigas feridas do passado e se preparar para ser emocionalmente mais forte. A generosidade continuará presente em você, desde que faça com que aqueles ao seu redor entendam o valor de conquistar as coisas com esforço.

Touro

O eclipse lunar será o momento propício para avançar com todos os projetos que trarão benefícios para o futuro. Chegou a hora de ter suas finanças em ordem e poder investir para fortalecer seu patrimônio. Também é hora de fazer algumas mudanças pessoais e buscar aquelas amizades que estiveram ao seu lado nos momentos difíceis do passado. Conecte-se com eles e encerre etapas que não acrescentam nada à sua vida e siga em frente.

Leão

Notícias positivas trará o eclipse da Lua para os nativos deste signo, especialmente no tema financeiro que, nas semanas anteriores, havia se tornado uma dor de cabeça para os negócios. A energia vai influenciar de tal forma que surgirão novas oportunidades para avançar e alcançar o equilíbrio econômico e emocional que tanto desejam. Encerre o círculo vicioso com pessoas negativas que não acrescentam nada à sua vida e abra-se para outras possibilidades que atrairão abundância e sucesso.

Capricórnio

Os resultados do esforço e do trabalho para levar adiante os projetos verão seus frutos nas próximas semanas. É o momento de concretizar acordos e de associar-se para produzir e equilibrar as finanças que permitirão superar desafios. A incerteza que possam sentir num determinado momento vai dissipar-se à medida que mudarem a atitude e se concentrarem nas coisas positivas que podem ser tiradas do bom e também do mau. Cada obstáculo ou tropeço é uma oportunidade de aprendizado.

Peixes

O eclipse lunar ocorrerá na casa dos nativos deste signo, então as energias positivas estarão no máximo e terão surpresas inesperadas que os farão avançar e obter ganhos que lhes permitirão se movimentar e resolver alguns problemas econômicos. É hora de confiar em sua intuição e aproveitar as oportunidades que surgirem para fazer uma mudança. Haverá momentos em que você precisará tomar decisões para seguir em frente e não permitir que o ego e os ressentimentos estejam em seu coração.