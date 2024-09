Os signos que enxergam a verdade por trás das sombras com o Eclipse lunar em Peixes

Em 17 de setembro de 2024, o céu ganhará uma Superlua e Eclipse lunar em Peixes que pode trazer muitas revelações e intuições para os signos do zodíaco.

Confira aqueles que descobrem algumas verdades complexas a partir de agora:

Áries

Aproveite essa energia intensa para buscar lugares mais confortáveis e explorar as sombras que ficam mais expostas com cautela. O subconsciente pode mostrar muitas coisas a partir de agora e é preciso aceitar que ninguém é perfeito, inclusive você, mas sempre é possível evoluir.

Touro

Tente se manter concentrada comas verdades que aparecem agora, principalmente aquelas que trazem males para as pessoas e o mundo. Lembre-se que só é possível melhorar acessando a verdade e agindo um passo de cada vez.

Leão

As energias são de transformação, mas para isso colocam luz naquilo que não está nada bem e precisa ser trabalhado. É momento de destruir para recomeçar, mas de fazer tudo com muita consciência e calma para não se enganar no caminho.