O papel da nutrição e do exercício na prevenção e tratamento do câncer de mama

O câncer de mama é uma doença de alta incidência e temida que afeta profundamente a vida das mulheres que o enfrentam. Isso vai além do físico, pois sua evolução é imprevisível, gerando um impacto emocional e psicológico considerável.

Entre os muitos desafios que se apresentam, as mulheres podem aprender a superá-los se tiverem o apoio adequado e um acompanhamento integral por parte de especialistas em saúde.

Embora o oncologista seja o médico principal responsável pelo diagnóstico, tratamento e acompanhamento, eles devem trabalhar em estreita colaboração com outros especialistas em saúde para fornecer um cuidado abrangente. Neste contexto, os nutricionistas desempenham um papel crucial e muitas vezes subestimado na luta contra esta doença devastadora.

A relação entre os alimentos e o câncer de mama

Câncer de mama Isto é o que você deve saber a respeito dos alimentos e o câncer que mais afeta as mulheres (Freepik)

"Nunca foi feito um estudo que um alimento específico causa câncer. O que se sabe é sobre os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que já vêm com aditivos químicos, corantes e conservantes, e é a categoria de alimentos que devemos evitar", explicou Liliana Fernández del Castillo, Nutricionista Funcional, Clínica e Esportiva. "Todos esses causam muita inflamação a nível celular, não apenas a que é visível no abdômen, mas em cada uma de suas células, e também fazem com que todos os processos corretos em nossos hormônios e em nosso metabolismo não ocorram."

De acordo com a nutricionista Fernández del Castillo, os alimentos ultraprocessados têm sim uma relação direta com o aumento do câncer de mama, no sentido de que podem conter ingredientes geneticamente alterados que estimulam o excesso de estrogênio.

"O câncer é uma doença inflamatória na qual as células se reproduzem rapidamente de forma inflamatória. É por isso que precisamos ter harmonia entre os alimentos. O ômega 3 encontrado em peixes de águas frias como salmão, sardinha, truta, huachinango, os antioxidantes presentes em vegetais coloridos ou frutas como pimentão amarelo, tomate, beterraba, morangos, frutas vermelhas, azeite de oliva extra virgem, brócolis e toda a família de crucíferas como couve e couve-flor, que contêm substâncias com efeitos anti-inflamatórios e anticancerígenos."

Câncer de mama Isto é o que você deve saber a respeito dos alimentos e o câncer que mais afeta as mulheres (Freepik)

Fernández del Castillo reiterou que, embora possamos comer alimentos ultraprocessados, eles não devem predominar sobre os anti-inflamatórios.

Os bons hábitos de vida saudável são fundamentais

Embora existam fatores de risco genéticos e hormonais que estão fora do nosso controle, o estilo de vida saudável desempenha um papel crucial na prevenção do câncer de mama. É essencial compreender que podemos influenciar significativamente a produção excessiva de hormônios por meio de nossos hábitos e escolhas de vida.

Câncer de mama Assim se relaciona a alimentação com o câncer de mama (Freepik)

"A especialista enfatizou que cem por cento de todos os pacientes oncológicos devem ter um tratamento nutricional ao seu lado. 'Como mulheres, muitas vezes ficamos apenas com a ideia de que o câncer de mama é genético, mas nós podemos modificar essa superprodução de hormônios. Dentro do aspecto genético, podemos ter um impacto significativo'."

A especialista explicou que o acúmulo excessivo de gordura em nosso corpo pode se tornar um reservatório de toxinas, dificultando sua correta depuração, e que um fígado sobrecarregado pode ter dificuldades para eliminar o excesso de estrogênio, o que potencialmente aumenta o risco de câncer de mama.

Nutricionistas e oncologistas devem trabalhar juntos

"Quem terá o primeiro contato com a paciente sempre será o oncologista. Por isso, é importante procurar um oncologista que busque um tratamento integral e que te encaminhe para um nutricionista especializado em câncer", afirmou a especialista. "O médico sempre fornecerá um relatório, indicando em qual estágio a paciente se encontra, quais medicamentos está utilizando, se houve alterações no paladar, se o tratamento causa perda de ferro, se é necessário prescrever probióticos, entre outros."

Câncer de mama Seus hábitos alimentícios podem influir na prevenção desta enfermidade (Freepik)

A alimentação de uma paciente com câncer de mama muda de acordo com o tipo de câncer que ela tem e em que estágio está, mesmo que seja preventivo. A especialista destacou que um acompanhamento nutricional adequado durante as sessões de quimioterapia ou radioterapia ajuda a fazer sinergia. Além disso, em uma paciente que já está em remissão, pode ajudar a otimizar todas as vias de desintoxicação, eliminar medicamentos, fazer com que o fígado funcione melhor e prevenir uma recaída.

A importância do exercício e de um bom hábito de sono

“Todos nós precisamos fazer exercício, não apenas para o câncer, mas para tudo. A OMS recomenda um mínimo de 150 a 300 minutos por semana”, destacou a especialista.

Entre os benefícios estão dormir melhor e mais profundamente, o que leva à produção de melatonina, o maior hormônio anticâncer que temos. “Este é um ponto integral, precisamos de controle do estresse, energia, exercício, alimentação, sono adequado e, é claro, evitar todos os tipos de tóxicos como cigarro, drogas, alimentos ultraprocessados”.