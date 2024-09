O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Rompimento

Saiba sair da zona de conforto e liberte-se do excesso de controle. Rompa com esquemas que já não funcionam e permita que sua vida seja tomada pela transformação. Algumas novidades só chegarão quando algumas barreirass forem rompidas de verdade, permitindo que seus olhos consigam enxergar novos horizontes.

Virgem – Carta da Confiança

A mente deve se abrir e não paralisar mais a sua vida. Por mais que tudo esteja confuso, sempre existe uma saída para soltar os problemas e se sentir livre novamente. É hora de mudar hábitos, pensamentos e voltar a se conectar com a essência aventureira, aprendiz e que enxerga a beleza do desconhecido.

Libra – Carta da Aventura

Permita enxergar as coisas como elas são e não cair mais em pensamentos de ilusão que o limitam. Se aventure a passar pelas experiencias como se fosse a primeira vez e atento aos detalhes que antes poderiam passar despercebido. Esteja presente de verdade no aqui e no agora, com disposição para encarar essa jornada de forma única, pois ela é realmente especial.

Escorpião – Carta da Mudança

Tenha em mente que uma ação, por menor que seja, irá gerar mudança e reações que repercutem no presente e no futuro. Saiba se libertar e tomar as rédeas, agindo com o bem e a verdade. Não tenha medo de alterar seu interior e o mundo ao redor, pois mudar de realidade é crescer e evoluir para novas fases com coragem e coração.