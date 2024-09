Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira aqui as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta do ‘Imperador’ no tarot revela que será uma semana de muita força, determinação e grandeza. Você é um dos principais líderes naturias em todos os sentidos e terá o verdadeiro reconhecimento. Também destaca dinheiro extra nos próximos dias.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta ‘A Estrela’ revela que você continuará brilhando, aproveite essas oportunidades, pois sairá na frente em muitos aspectos. Cuide da sua saúde, é importante focar no sem bem-estar.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que você está em uma era de prosperidade e tem os dois pólos muito fortes. Você é digno de abundância e saúde, então aproveite. Dê a si mesmo um presente, como forma de autoestima.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta do ‘Diabo’ avisa para ter cuidado com os inimigos ocultos, com possíveis fofocas. O tarot também destaca que você tem uma missão espiritual e uma grande mudança está por vir, que fará você progredir.

