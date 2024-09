Os corsets jeans são os mais aclamados, como usá-los aos 40

Os espartilhos jeans se tornaram a peça preferida de muitas mulheres neste 2024 pelo seu estilo, conforto e frescor.

Seja sem alças ou com alças largas e assimétrico no abdômen, esta peça é uma das mais aclamadas e pode ser usada em looks elegantes ou casuais.

Além disso, se você acender as luzes aos 40 anos, parecerá mais jovem e ficará espetacular, então aqui estão algumas roupas que você pode usar.

Tudo jeans com tênis

Se quiser usar um visual casual e moderno, você pode combinar um corset de denim com uma calça jeans, seja mom jeans, boyfriend, wide leg ou o que preferir.

Se for do mesmo tom de azul da parte de cima, ficará melhor e você pode complementar com tênis brancos e uma bolsa chique com acessórios que te façam se destacar e elevem seu visual.

Com shorts de couro e botas maxi

Você pode parecer muito glamourosa usando um espartilho jeans se o combinar com um short de couro preto.

Complemente este visual com um par de botas pretas de cano alto que destaquem e até mesmo adicione um chapéu para parecer ainda mais jovem e moderna aos 40 anos.

Com saia e sapatos nus

Para um visual elegante, jovem e sexy, você pode usar um espartilho de jeans com uma saia preta, seja de couro ou plissada, como preferir.

Complemente este visual com um par de saltos transparentes que te façam parecer delicada, glamorosa e moderna, além de confortável, e claro, leve uma bolsa preta e joias.

Com calças palazzo com saltos altos

Também pode usar um corpete jeans aos 40 com umas calças palazzo pretas ou brancas que adicionem classe ao seu visual.

Combina este visual com um par de saltos altos pretos de tiras finas que te deem altura e te façam parecer estilizada, e complemente com acessórios luxuosos.

Com saia longa e sandálias baixas

Outra opção para destacar aos seus 40 usando um corset de jeans é combiná-lo com uma saia longa, seja branca, preta ou até mesmo de jeans.

Complemente este visual moderno com um par de sandálias baixas para ficar confortável e elegante, e claro, adicione acessórios e joias.