Calças de veludo cotelê são a moda retrô do momento

O retrô está na moda, e o que resta do ano, essa essência nostálgica que se percebe no ar deste 2024, permanecerá, desta vez, trazendo de volta uma das peças mais icônicas dos anos 70, que sem dúvida se tornou uma época chave para o mundo da moda.

Das mangas bufantes às calças boca de sino, era quase impossível não adicionar às nossas roupas as calças de veludo cotelê, às quais famosas, aos poucos, estão se juntando, demonstrando que são mais versáteis e favorecedoras do que parecem, então anote que, sem dúvida, será sua nova obsessão do outono.

Embora seja sempre bom reutilizar as roupas que já temos no nosso armário, se você é daquelas que procura atualizá-lo ou dar-lhe um toque diferente este ano, então aposte nestas calças que, sem dúvida, podem ser uma alternativa diferente às calças jeans, para dar um toque moderno e chique ao seu visual.

Moda Pinterest (Pinterest)

O que são calças de veludo cotelê?

Nos últimos anos, as calças é que sofreram as mudanças mais significativas, e é que passamos de um longo período usando skinny jeans para dar oportunidade às de perna larga que se tornaram tão populares que é quase impensável pensar em um look que não inclua umas wide leg, baggy ou cargo.

No entanto, a influência do luxo discreto e o retorno da moda de épocas passadas fizeram com que as mulheres optassem pelo uso de peças sob medida, voltassem às sensuais calças boca de sino e desta vez, dessem uma nova chance para o 'corduroy', mas não tenha medo, pois o termo certamente lhe é muito familiar.

Vamos deixar de lado os termos complicados, pois as calças ‘corduroy’, não são mais do que calças feitas de veludo cotelê ou camurça, conhecidas por sua textura áspera e aveludada, aquelas que eram usadas nos anos 70 e que permaneceram no gosto de uma geração em que a rebeldia, a liberdade e a criatividade se uniram.

Como usar calças de cotelê?

Já víamos a moda dos anos setenta como uma das grandes vencedoras dos estilos deste 2024, e é que, os looks boho que foram exibidos no Festival de Veneza, somados ao aumento das plataformas e das calças boca de sino, não poderiam prever mais do que o sucesso das calças de veludo cotelê ou de corduroy.

Não se preocupe, apesar de ser uma peça mais grossa, ela é igualmente favorecedora. Opte por uma calça de cintura alta para esconder as saliências ou escolha um modelo culotte para alongar a sua silhueta. Aqui estão algumas ideias que podem te inspirar para o seu próximo look.

Moda Pinterest (Pinterest)

Perfeita para o trabalho

Se está procurando um visual diferente para usar formalmente ou até mesmo para o trabalho, então combine calças de veludo cotelê com um bom blazer, experimente a paleta de cores em tons neutros, o que ajuda a torná-lo uma boa opção para momentos em que se procura sobriedade. Não abuse de estampados e texturas, é melhor deixar que as suas calças brilhem por si só.

Moda Pinterest (Pinterest)

Para uma saída casual

Para um look casual, não tenha medo de combinar cores como rosa ou laranja em suas calças e adicionar peças como suéteres, crop tops, camisetas lisas ou grunge que farão você parecer uma verdadeira estrela do rock. Por último, adicione tênis, botas ou mules.

Moda Pinterest (Pinterest)

Sua forma mais elegante

Agora, se o seu estilo é glamouroso e se destaca pelo seu visual digno de uma estrela de Hollywood, então aposte em elementos como blusas românticas ou boho, combinadas com calças de veludo cotelê em vermelho, laranja ou preto. Por fim, adicione um par de botins que vão fazer você parecer mais alta.