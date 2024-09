5 sinais de que sua tristeza não é normal e na verdade se trata de depressão sorridente

A depressão é um distúrbio de humor que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, manifestando-se através de uma série de sintomas que vão além da tristeza passageira e podem interferir significativamente na vida diária daqueles que a sofrem.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, os sinais de alerta incluem humor deprimido, perda de interesse em atividades prazerosas, desconfortos físicos, dificuldade de concentração, entre outros.

No entanto, existe uma forma particular de depressão conhecida como depressão sorridente, na qual a pessoa experimenta os sintomas do transtorno, mas os esconde por trás de uma aparência alegre e normal para os outros, o que pode dificultar o diagnóstico e o tratamento adequado da doença.

Sinais que podem indicar que você sofre de depressão sorridente

Perfeccionismo tóxico

Um desejo excessivo pela perfeição que pode levar a altos níveis de autoexigência e autocrítica, gerando um constante sentimento de insatisfação e ansiedade.

Na depressão sorridente procura-se fazer com que o mundo veja que está tudo bem, mesmo que não esteja (Freepik)

Ansiedade constante

A presença de uma preocupação excessiva e incontrolável que está aumentando, acompanhada de sintomas físicos como palpitações, transpiração e tensão muscular.

Mudanças drásticas no apetite

Seja uma diminuição significativa ou um aumento desmedido na ingestão de alimentos, que podem refletir um desequilíbrio emocional subjacente.

Dificuldades de concentração e memória

Problemas para se concentrar em tarefas cotidianas e lembrar informações básicas, o que pode resultar em frustração e baixo desempenho em diferentes áreas da vida.

Empatia, escuta ativa e busca de ajuda profissional são passos essenciais para enfrentar esse tipo de depressão Freepik

Evitar assuntos pessoais

Uma tendência a evitar falar sobre emoções, pensamentos negativos ou problemas mentais, preferindo manter uma fachada de bem-estar emocional.

É crucial estar atento aos sinais da depressão sorridente e oferecer apoio compreensivo às pessoas que a experimentam. A empatia, a escuta ativa e a busca por ajuda profissional são passos fundamentais para lidar com esse tipo de depressão e guiar aqueles que a sofrem em direção a um caminho de bem-estar emocional.