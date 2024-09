Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 4 e 6

A magia é feita todos os dias com as palavras ditas, as intenções cultivadas e as atitudes que semeiam os resultados. Quem quer coisa boa tem que saber pedir e fazer por merecer, porque quem ouve as preces não dorme. Leve isso para a sua vida.

Virgem - Cartas 13 e 26

Muito se fala sobre tomar cuidado com a traição dos outros, mas é preciso saber que escolher esse caminho não é impossível para ninguém. Cuidado para não cair na tentação de agir e ferir alguém, pois o resultado será colhido mais tarde.

Libra – Cartas 13 e 8

Cuidado com as traições e fique atento aos sinais, pois nada nessa vida pega de surpresa quem é detalhista para observar e aprende a confiar na intuição da forma certa.

Escorpião – 7 e 36

Chegou a hora de parar de chorar o leite derramado e secar os olhos para enxergar com clareza os caminhos que se abrem. É momento de caminhar de novo e seguir em frente para um futuro melhor e isso depende da sua disposição e garra.