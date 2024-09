O que são as mechas ‘esfumadas’? A técnica perfeita para esconder os cabelos brancos

Está pensando em mudar o visual? Então é hora de conhecer as mechas ‘esfumadas’, que prometem transformar seu cabelo de forma elegante, além de ajudar a disfarçar os fios brancos.

Em 2024, as tendências de coloração de cabelo deixaram para trás as tinturas loiras, para dar lugar a estilos muito mais discretos que apostam em realçar a beleza natural, o que inclui cores como castanhos, pretos e até acobreados, mas se você é uma fã obstinada do balayage, então as mechas esfumadas podem ser a opção perfeita para você.

Uma mudança de visual sempre é uma decisão complicada, mas, ao contrário de outras técnicas, as mechas esfumadas são a opção perfeita para mulheres maduras que, além de escolher algo moderno, procuram um estilo que lhes permita disfarçar os cabelos grisalhos e que tenha maior duração, é aí que essas mechas que voltaram prometem se tornar suas novas aliadas.

Mechas esfumadas em tendência Pinterest (Pinterest)

O que são as mechas esfumadas ou smokey hair?

A mudança de estação está prestes a chegar, o que abre caminho para uma evolução em nosso visual, apostando em algo diferente antes de nos despedirmos deste ano que promoveu uma estética sofisticada que reflete atenção aos detalhes.

E isso não fala apenas de estilo e muito menos se limita apenas às roupas que compõem nosso guarda-roupa, pois também se trasladou para o mundo da beleza. Esta é a razão pela qual as mechas esfumadas voltaram para se tornar a alternativa perfeita para aqueles que buscam uma mudança em seu visual que os faça se destacar, não importa a idade.

Mas afinal, o que são as mechas esfumadas ou ‘smokey hair’? É uma técnica de coloração de cabelo que parte do cinza, criando um degradê sutil com um esfumado suave em sua cabeleira.

Estas também são conhecidas como ‘sfumatto’, que partem de uma paleta de cores frias, deixando um efeito de cinza e começam apenas alguns centímetros abaixo da raiz. Além disso, ajudam a dar luminosidade e profundidade ao cabelo, nos quais podem ser integrados outros tons, dos mais escuros aos mais claros, deixando reflexos prateados impressionantes.

Para quem favorecem as mechas esfumadas?

Este tipo de coloração muito semelhante ao icônico balayage é ideal para mulheres de todas as idades, no entanto, os especialistas recomendam para idades maduras, pois se tornam uma boa alternativa para disfarçar os fios grisalhos sem a necessidade de descolori-los, destacando a beleza desses cabelos platinados.

O melhor de tudo é que não só ajuda a disfarçar os cabelos grisalhos ou a fornecer luminosidade, também ajuda a rejuvenescer o rosto, dando aquele toque moderno que você tanto procurava para essa mudança de visual que não havia se atrevido a fazer.

Como sempre, o mais recomendado para manter esse tipo de mechas é usar produtos que ajudem a manter a cor por mais tempo, o melhor de tudo é que isso é simples, já que a descoloração parte quase da base do tom do seu cabelo, então não é considerada uma técnica agressiva.