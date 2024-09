A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta O Louco

Não negue a sua vocação ou qualidades por medo de ser julgado. Se é você quem costuma julgar, tenha cuidado para não se prejudicar com esse comportamento. Ao saber quem é e o que deseja, sua missão pode tomar novos caminhos e abrir portas surpreendentes.

Capricórnio – Carta O Mago

Cuidado para não tomar atitudes impulsivas e que só buscam sua satisfação de alguma forma. É hora de agir de boa fé e sempre tentar escolher os caminhos com estratégias que o levam ao sucesso sem prejudicar os outros.

Aquário – Carta O Carro

Existe um papel ou atitude que o coloca no controle de uma situação. Se for para ter acesso a uma posição de poder ou reconhecimento, aproveite, mas sempre com a cautela de fazer tudo direito.

Peixes – Carta A Justiça

Uma situação envolvendo processos e dinheiro chegará a uma conclusão em sua vida. É o momento de agir com prudência e ser mais atento do que nunca a maneira como aborda certas situações ou as propostas que exigem decisões e assinaturas suas.