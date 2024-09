Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries - Carta “O Imperador”

É hora de crescer mais na vida profissional e não dar nenhum passo atrás.

Touro - Carta “O Julgamento”

É hora de tomar decisões e fugir de pessoas tóxicas para ter uma vida mais equilibrada, feliz e honesta.

Gêmeos - Carta " O Diabo”

O dinheiro fluirá como água, mas é importante ter muito cuidado com pessoas que possam invejar isso.

ANÚNCIO

Câncer - Carta “Sol”

Momento certo para mudar seu olhar e se tornar mais positivo, parando assim de se vitimizar e viver de problemas.

Leão - Carta “O Louco”

Você terá novos encontros e oportunidades que o libertaram de amarras que já o deixavam incomodado há tempos.

Virgem - Carta “A Torre”

Hora de decidir o que quer para o seu futuro e o que precisa para ser feliz e pleno em suas realizações.

Libra - Carta “Ás de Ouros”

O caminho para a prosperidade está livre e é o momento perfeito para dar um grande passo.

Escorpião - Carta “A Estrela”

Momento de um maior brulho e que anuncia um período de mudanças positivas e oportunidades sem precedentes.

Sagitário - Carta “Ás de Paus”

É hora de acender sua chama interior e conquistar objetivos com muita coragem.

Capricórnio – Carta ao “O Mago”

Pode não parecer, mas você tem controle absoluto do seu destino e as coisas dependem das suas decisões.

Aquário - Carta “Roda da Fortuna”

Essa carta ajuda que um ciclo de transformações positivas comece e o coloque no lugar de tomar decisões.

Peixes - carta “O Mundo”

Essa carta anuncia um ciclo de grandes mudanças e oportunidades que trarão crescimento.