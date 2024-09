O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 2 de Paus

O começo de uma parceria muito importante e que pode ajudar em assuntos do trabalho, estudos, amizade ou até algo mais. A estabilidade chega em sua vida com maior força. Cuidado com acidentes ou pessoas próximas se machucando.

Capricórnio – Carta 9 de Copas

Permita que abundância chegue em sua vida e esteja conectado com as amizades, amores e familiares que impulsionam isso. Não é hora de perder mais tempo com quem é passageiro e não tem sentimentos duradouros ou estáveis. Sorte em alta, inclusive no amor e na saúde. Relacionamentos duradouros.

Aquário – Carta 2 de Ouros

A inteligência em alta para compreender os caminhos que o levam a vencer e ultrapassar obstáculos. É hora de se conectar com o “eu” interior e intuição para receber mensagens importantes. Saiba exercer a diplomacia e sairá ganhando.

Peixes – Carta 11 de Espadas

Chance de lidar com enfrentamentos e conflitos em algo que importa, podendo ser relações pessoais ou profissionais. É preciso ter calma e não cair em impulsividades, pois aí morará o risco. Os signos em destaque são Gêmeos, Libra e Aquário.