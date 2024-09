5 ideias de unhas âmbar super elegantes

O designer é identificado por apresentar um acabamento brilhante e transparente que lembra a beleza do âmbar, uma pedra semipreciosa que encapsula perfeitamente a essência da estação.

Seu acabamento hipnótico e a riqueza de suas tonalidades a tornam ideal para mulheres que procuram um visual de unhas muito sofisticado e vital, sem sacrificar a calor que tanto caracteriza a temporada outonal.

5 designs de unhas âmbar

Se quiser receber a próxima temporada com estas unhas, continue lendo para encontrar cinco ideias de unhas âmbar elegantes e vibrantes para inspirar você a aderir à última tendência de manicure.

Unhas de veludo âmbar

Uma maneira muito elegante de aderir à tendência de unhas âmbar é usando um design com efeito de veludo. Como neste exemplo espetacular criado pela manicure Melanie Graves.

Unhas de pedra âmbar

Outra ideia de manicure super bonita e elegante dentro desta tendência de manicure são as unhas de pedra âmbar. Elas têm um acabamento muito profundo e rico que cativa o olhar desde a primeira vez.

Unhas de geleia de âmbar

As unhas jelly têm estado muito na moda ao longo deste ano. Por isso, uma ótima maneira de apostar nas unhas âmbar é com um design com este belo acabamento, como mostrado nesta foto.

Unhas de casco de tartaruga

As clássicas unhas que lembram um casco de tartaruga, são outra forma de aderir à moda das unhas âmber. Desta forma, estará usando duas das tendências de manicure num único design muito chique.

Unhas de âmbar com ouro

As mais glamorosas podem optar por aderir à tendência de unhas âmbar com um design que inclua alguns toques dourados. Assim como nesta criação da artista de unhas Amy Rickaby.