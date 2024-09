4 blusas elegantes e modernas para combinar com jeans carpenter aos 40

Este tipo de blusas ficam ótimas com essas calças jeans da moda

Uns novos jeans estão dominando as tendências deste 2024 e são os jeans carpenter, que mulheres de todas as idades podem usar.

ANÚNCIO

Trata-se de uma calça de perna larga, bolsos amplos e costura em contraste, que lembra as calças jeans usadas por carpinteiros ou pintores, daí vem seu nome.

Este tipo de jeans são clássicos e juvenis e você pode usá-los aos 40 com muito estilo, especialmente se combinados com certos tipos de blusas.

E o ideal é que sejam peças que favoreçam esse tipo de jeans largos e adicionem um toque de classe e elegância ao seu visual, e aqui nós te dizemos quais blusas você deve usar.

Blusas de cetim

As blusas de cetim são uma das mais elegantes e chiques, e combinam perfeitamente com esse tipo de jeans, dando um toque sofisticado ao seu visual jovem.

Você pode usar esses jeans com uma blusa de cetim e complementar com saltos altos e uma bolsa chique que te faça se destacar onde quer que vá.

Camisas de couro

Outro tipo de blusas que combinará muito bem com esse tipo de jeans e que você pode usar aos 40 anos são as blusas de couro.

ANÚNCIO

O seu brilho e estrutura vão te dar estilo e fazer você parecer mais jovem em 2024, por isso é uma ótima opção para combinar com jeans carpenter e você pode complementar com botas.

Blusas de renda

Para um visual mais sexy e moderno, você pode usar uma calça jeans carpenter com uma blusa de renda, seja de alças finas, grossas, decote assimétrico ou redondo.

Para completar este look, você pode optar por um par de saltos transparentes e até mesmo adicionar uma jaqueta de jeans ou de couro, e ficará com um visual jovem e chique.

Blusas ombro a ombro

As blusas off shoulder tornaram-se uma grande tendência em 2024 e são modernas, elegantes e sensuais, ideais para combinar com jeans carpenter.

Estas blusas que deixam os ombros à mostra te darão um look chique aos 40 anos e você pode complementar com tênis e uma bolsa elegante para dar um toque especial ao look.