Nem acetinada, nem mini! A saia ‘professora’ está arrasando e promete um visual sofisticado

As saias continuam a transformar-se e se esta é uma das suas peças favoritas, então tome nota, pois talvez as saias estilo ‘professora’ ou ‘lápis’, se tornem os seus novos básicos para dar um toque moderno e elegante ao seu visual.

Este ano, as protagonistas das tendências não são as minissaias, mas sim as saias longas e até mesmo as 'bubble', aquelas mesmas que a Lady Di usou alguma vez e que hoje prometem alguns dos looks mais sofisticados que gritam luxo silencioso, no entanto, existe uma que possui uma mistura de elegância e sensualidade.

Mas se você não gosta de algo muito curto ou muito longo, o ponto ‘meio’ é um arraso como uma das tendências vencedoras, desde 2023, veículos como Vogue têm proclamado o grande retorno das saias ‘midi’ justas, com uma exceção: elas perderão completamente essa rigidez e formalidade para mostrar que são tão versáteis quanto um bom par de jeans.

As saias lápis estão de volta Pinterest (Pinterest)

As saias lápis serão tendência em 2024

As saias midi lápis estão de volta à tendência, sim, aquelas mesmas que têm caracterizado os trajes das ‘professoras’, daí o apelido dado a esse tipo de peças que se ajustam ao corpo e definem as curvas, possuindo retidão adequada para um visual de trabalho ou qualquer tipo de evento que exija formalidade.

Esta é uma opção perfeita para aqueles que não querem mostrar muita pele, mas ainda assim se adaptam a diferentes climas, sendo boa para estações frias se combinada com roupas quentes, ou para estar fresca e confortável em dias ensolarados.

Sem dúvida, tornou-se um básico do guarda-roupa que combina sofisticação e sensualidade em um só, por isso, você deve considerar adicionar este tipo de peça ao seu guarda-roupa, você notará que ela atende perfeitamente aos requisitos para ser incluída na lista de peças dignas de um 'guarda-roupa cápsula'.

Como usar saias lápis?

Esta saia se tornou uma versão moderna dos looks das mulheres trabalhadoras dos anos 80, no entanto, a rigidez foi substituída por versatilidade, apostando em texturas e estampas diferentes, incluindo o uso de transparências, efeito de couro, estampa animal e até acetinados.

Se também gostaria de adicionar este tipo de peça ao seu visual, existem várias formas, desde as mais formais até as mais casuais, basta ter em conta a ocasião.

Um look casual

Para um visual casual, mas glamoroso, combine texturas e peças relaxadas, seja usando uma saia com estampa animal print ou transparências, esqueça os cortes rígidos ou estampas formais como a risca de giz, adicione um moletom ou uma blusa romântica ou boho, complemente com mules ou sandálias de salto.

Um visual formal

Para um look formal, complemente uma saia lápis e adicione um toque de sensualidade com aberturas ou cortes retos, combine com camisas lisas ou listradas, adicione um blazer e inclua cores neutras como preto, cinza, azul ou bege, adicione calçados como scarpins para dar aquele ar de ‘girlboss’ dos anos 80.