Adeus aparência entediante! Os blazers de tartan são tendência e vai elevar seu visual

Os blazers tornaram-se uma das peças mais elegantes que são o complemento ideal para qualquer visual se quiser elevá-lo e brilhar.

No entanto, ficaram para trás os tons neutros que por vezes resultam em looks aborrecidos, como o preto, nude ou branco, e chegou o blazer de estampa de tartan para dominar as tendências.

É um blazer xadrez com linhas em tons de vermelho e preto que dará um toque colorido, elegante e único ao seu visual e é ideal para usar aos 30 anos.

Então, nós te dizemos como usá-los com estilo e classe e se destacar em qualquer lugar, desde um encontro, até o cinema ou o trabalho.

Blazer de tartan com jeans e salto alto

Se quiser adotar um visual elegante e confortável aos 30 anos, pode usar um blazer de tartan com uma camisa preta e combiná-los com jeans no mesmo tom.

Isso dará classe ao seu visual e você pode complementar com saltos pretos ou nude para elevar ainda mais o visual e carregar uma bolsa chique.

Blazer de tartan com saia jeans e tênis

Se quiser algo mais confortável e moderno, você pode usar um blazer xadrez com uma camiseta e uma saia jeans.

Este conjunto pode ser complementado com tênis brancos e você também pode usar um chapéu se desejar, para um visual ainda mais chique e moderno.

Blazer de tartan com shorts de couro e botas

Num outro visual mais sexy e elegante, aos 30 anos, você pode usar um blazer de tartan com um body preto e combinar com um short de couro no mesmo tom.

Complemente este visual com botas pretas e uma bolsa no mesmo tom para combinar, e adicione acessórios que te façam se destacar.

Blazer de tartan com calça branca e sapatos nude

Para um visual único e chique, você também pode usar um blazer xadrez com uma blusa branca e uma calça branca justa.

Complemente este visual com um par de saltos transparentes que estão na moda e use acessórios elegantes e modernos que te ajudem a se destacar.

Blazer de tartan com saia de tule

Se quiser algo mais arrojado, pode optar por usar um blazer xadrez com uma saia de tule preta ou vermelha.

Use o blazer fechado e complemente com uns stilettos e uma bolsa chique e moderna e você vai arrasar.