Os 4 signos do zodíaco que superam o passado essa semana

A primeira semana de setembro de 2024 começou e alguns signos do zodíaco iniciam uma importante etapa de superação do passado a partir de agora.

Confira quais são:

Áries

Com um novo mês e semana, mais uma chance de recomeçar e de fazer mudanças importantes na vida. É hora de compreender aquilo que realmente causa conforto e nostalgias que podem ser abandonadas, pois ocupam um espaço de desgaste e peso. É hora de aliviar a própria existência.

Touro

É uma etapa de romanticismo e de começar novas aventuras que trazem paixão, magia e diversão. Os sentimentos são intensos agora e podem se inflamar, por isso é importante saber o que deve ser solto para que desconfortos deixam de acompanha-lo em sua vida e atrapalhar momentos de prosperidade.

Gêmeos

Saiba compreender seu espaço no mundo agora e caminhe para a segurança que deseja. PE hora de reorganizar as prioridades e entender onde deve depositar as energias e até mesmo investimentos. Algo ficará no passado para que você possa lidar com os assuntos do presente como deve ser.

Câncer

Use essa etapa para começar uma vida correta. Use a comunicação e os objetivos para guiar suas atitudes e não se deixe perder mais em relações ou situações falidas que só absorvem sua energia negativamente. Durante o processo, cuide bastante da mente e evite cair em ansiedade.