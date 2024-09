JLo e Ben Affleck: 3 lições sobre voltar com o ex para não cometer os mesmos erros

Os erros de JLo e Ben Affleck que não devem ser cometidos ao voltar com um ex |

Depois de uma história de amor que teve duas etapas, no mês passado de agosto JLo e Ben Affleck se separaram definitivamente, pois o casal decidiu dar uma segunda chance ao seu romance que terminou em casamento em 2022.

No entanto, fontes próximas aos famosos indicaram altas incompatibilidades em seu casamento que forçaram o divórcio, levando ambos a passar por uma experiência amarga depois de se reencontrarem e se apaixonarem novamente 17 anos depois da primeira vez, pois terminaram seu primeiro compromisso em 2004.

Os erros de JLo e Ben Affleck que não devemos cometer ao voltar com um ex

Não abordar a causa raiz da ruptura

Se os problemas que causaram a separação inicialmente não forem resolvidos, é provável que voltem a surgir no futuro. Se ambos não trabalharem na mudança de comportamentos prejudiciais que contribuíram para a separação, é provável que o relacionamento falhe novamente. Além disso, é importante estar ciente das incompatibilidades em valores, estilos de vida, expectativas ou objetivos ao conhecer (ou reconquistar) o outro.

Não estabelecer limites claros

É importante estabelecer expectativas e limites claros desde o início para evitar mal-entendidos e conflitos no futuro. A comunicação aberta e honesta é fundamental para um relacionamento saudável. Ignorar problemas ou emoções só levará a um acúmulo de ressentimento, que se juntará a reviver o passado da primeira etapa, discutindo sobre ressentimentos antigos.

Idealizar o relacionamento anterior

Recordar apenas as coisas boas do relacionamento passado e não levar em conta as dificuldades e problemas reais pode distorcer a percepção do relacionamento e levar a desilusões.

Fontes próximas indicaram à People que a personalidade de JLo, ‘extremamente sociável’, entra em confronto direto com a de Ben Affleck, que é introvertido e reservado. De fato, afirmam que ele tem mudanças de humor que tornam o convívio difícil. “Quem ele disse que era e quem ele se revelou ser eram duas pessoas muito diferentes”, declararam. A distância física devido aos seus compromissos sociais e a pressão da imprensa e dos paparazzi também contribuíram para o término.