O que é a limerência e por que ela sabota muitos relacionamentos românticos em mulheres?

Muitas vezes o amor é confundido com a obsessão, mas ambos diferem em seu foco centrado na idealização do objeto de desejo. Isso último é chamado limerência, uma situação que milhares de mulheres em relacionamentos amorosos têm experimentado, resultado da dependência emocional e fantasias românticas que marcaram nosso crescimento.

Outro aspecto chave que entra na equação são as carências afetivas, o que pode nos levar a relacionamentos ou casamentos nos quais nos contentamos com migalhas de amor ou toleramos muito mais do que é saudável pela falta de limites.

La falta de respuesta a un mensaje enviado a un 'crush' puede causar mucha ansiedad | (Ivan Samkov/Pexels)

O que é a limerência dentro dos relacionamentos românticos?

A limerência é um estado emocional intenso caracterizado por um desejo obsessivo e uma constante fantasia romântica por outra pessoa. Esta experiência subjetiva pode levar a comportamentos impulsivos, idealização excessiva e uma intensa necessidade de reciprocidade no afeto.

Segundo a doutora Helen Fisher, especialista em neurociência, em seu livro ‘Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love’, a limerência ativa regiões específicas do cérebro, como o núcleo caudado e a ínsula anterior, associadas ao amor romântico e à dependência emocional. Além disso, “o cérebro libera altos níveis de dopamina e norepinefrina, neurotransmissores que desencadeiam sensações de euforia e obsessão”.

A limerência desencadeia pensamentos obsessivos e fantasias em torno da pessoa amada | (Andrea Piacquadio/Pexels)

Algo semelhante é relatado no texto ‘Limerence: The Experience of Being in Love de Dorothy Tennov’, psicóloga e pioneira no estudo da limerência, que assegura que este estado emocional pode interferir significativamente nas relações de casal porque pode sabotar a estabilidade emocional e gerar expectativas pouco realistas sobre a relação, o que leva a conflitos internos e externos.

Pode causar uma desconexão emocional no casal estabelecido, pois a pessoa limerente costuma comparar constantemente seu parceiro atual com a idealização de seu objeto de desejo, trazendo insatisfação no relacionamento e dificuldades para estabelecer uma conexão emocional genuína.

A limerência pode nos levar a idealizar a outra pessoa, ter medo da rejeição, ansiedade ou depressão | ( Nil Alves/Pexels)

Na verdade, os especialistas afirmam que as pessoas que experimentam altos níveis de limerência tendem a ter dificuldades em se comprometer emocionalmente e mostrar lealdade em seus relacionamentos existentes, o que pode contribuir para a instabilidade e até mesmo infidelidade.

Por isso, para manter um relacionamento saudável, é fundamental reconhecer os sinais da paixão obsessiva, trabalhar em si mesmo e em seu amor próprio para evitar a obsessão doentia e a dependência.