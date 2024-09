Manicure expõe hábito de clientes que mais irrita e se torna viral

Uma manicure famosa, com mais de 10 anos de experiência, revelou um hábito irritante que detesta em suas clientes e acabou viralizando na web recentemente.

Como detalhado pelo site The Sun, Sami Pelling revelou as características que podem colocar suas clientes em seus bons ou maus lugares.

Descrevendo o que cria a cliente dos sonhos, ela explicou: “Chega na hora certa, tem expectativas realistas, gosta de um pouco de glitter e gosta de conversar”.

“Torna toda a experiência mais agradável quando podemos nos conectar e compartilhar algumas risadas!”.

“Deixar palavras gentis ou avaliações após o procedimento ajuda a desenvolver meu negócio e me motiva a continuar prestando um ótimo serviço”.

Mas, por outro lado, clientes que cancelam com muito pouco tempo ou simplesmente não comparecem correm o risco de ficar na lista negativa.

Sami disse: “Cancelamentos de última hora ou não comparecimentos podem afetar seriamente minha agenda e renda, pois me deixam com pouco tempo para preencher a vaga com outra cliente”,

“Para gerenciar isso, exijo um depósito para garantir reservas e tenho uma política de cancelamento em vigor”.

Como detalhado, Sami revelou que também acha o uso excessivo do telefone particularmente irritante.

“Embora eu entenda a necessidade de permanecer conectado, o uso excessivo do telefone ou outras distrações podem interromper o processo, às vezes, afetar o tempo total”, disse ela.

“Prefiro que as clientes se envolvam e aproveitem o tempo dedicado, pois isso nos ajuda a aproveitar ao máximo a sessão”.

“Afinal, é um momento de relaxamento, não de conversa ao telefone.”

Com informações do site The Sun