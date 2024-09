Três dos melhores perfumes para experimentar: ideais para quem busca um aroma exclusivo

O perfume é um acessório invisível com grande poder para nos elevar e expressar de forma aromática nossa identidade. No entanto, às vezes, parece que todo mundo está usando o mesmo cheiro.

Se não quiser que isso aconteça com você, mas sim deixar um rastro espetacular que não cheira a nada conhecido e fazer com que todos perguntem qual é o nome da sua fragrância, você tem que experimentar os perfumes de nicho.

Como o nome sugere, esses aromas são mais exclusivos com um pequeno espaço no mercado que se afasta dessas fragrâncias fabricadas em massa e com grandes campanhas publicitárias.

Trata-se de aromas de autor com um processo de fabricação mais artesanal e pausado. Seu objetivo não é liderar as vendas, mas sim atrair os olfatos exigentes com misturas únicas, luxuosas e cheias de personalidade.

Além disso, os ingredientes são da mais alta qualidade e exclusividade, seus criadores são mestres perfumistas com intenções artísticas e seus aromas são tão diferentes quanto muito pessoais.

Por isso, eles se afastam completamente dos perfumes mais vendidos que todos conhecemos. Além disso, são vendidos em lojas muito específicas ou nas lojas da marca, nunca em cadeias.

Perfumes de nicho para experimentar

Então, se você quer terminar o ano em grande estilo com uma fragrância extremamente viciante, mas também muito singular, continue lendo para conhecer três dos melhores perfumes de nicho para experimentar.

Philosykos da Diptyque

Um nicho requintado eau de parfum é este unissex da Dyptique. De acordo com a marca em seu site, esta fragrância não é apenas inspirada na figueira, é uma ode à mesma elaborada com notas de folha de figueira, leite de figueira, madeira de figueira e pimenta preta.

"Uma interpretação diferente da figueira. No eau de parfum Philosykos, o sabor dos frutos recua discretamente e o cedro branco destaca a força amadeirada da árvore e de sua casca. Uma fragrância que evoca a lembrança de uma jornada por um pomar de figueiras selvagens durante um verão na Grécia", descreve.

Philosykos de Dyptique | (Cortesía de Dyptique)

Greenlion de Hermetica

Outro perfume de nicho sensacional é este, tanto para homens quanto para mulheres, da Hermetica. Segundo a marca em seu site, o cheiro deste eau de parfum com íris concreta, essência de oud e couro “brinca com o contraste entre força e sensualidade”.

"A primeira impressão é uma frescura aromática, criada pelo óleo de manjericão e o óleo de bagas de zimbro, que se une às notas frias e picantes do óleo de cardamomo", afirma.

As suas notas complementares são óleo de pimenta rosa, óleo de bergamota, rosa, óleo de patchouli, óleo de cedro, molécula de âmbar, óleo de sândalo, extrato de baunilha e acorde de couro.

Greenlion de Hermetica | (Cortesía de Hermetica)

Teint de Neige de Lorenzo Villoresi

Um terceiro perfume nicho espetacular é esta fascinante, romântica, elegante e sensual criação de Lorenzo Villoresi com notas doces, talcadas e florais. As notas de saída são jasmim, rosa, ylang ylang; seu coração é de fava tonka, jasmim, rosa. Enquanto isso, o fundo é de heliotrópio, almíscar, rosa, jasmim.

"O aroma inconfundível dos pós perfumados; o aroma dos pós faciais em uma fragrância suave, delicada e envolvente. Sutilmente impregnado com a riqueza dos extratos naturais das preciosas flores de rosa, jasmim e ylang ylang para evocar a delicada beleza e feminilidade da belle époque", descreve a marca sobre o eau de parfum em seu site.