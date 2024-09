O que é o vínculo traumático, o falso amor que alimenta os relacionamentos tóxicos

“Eu me mudei para problemas e quis ser feliz lá. E tenho dado voltas em círculos por não te tirar do meio”, esta é parte da letra da música ‘Ojalá' de Beret, e resume em poucas palavras a realidade vivida por aqueles que sustentam um vínculo traumático dentro de um relacionamento que não tem nada de amoroso, pelo contrário, está cheio de humilhações e abusos físicos, psicológicos e até econômicos.

ANÚNCIO

Muitas vezes, as vítimas não estão conscientes do que estão sofrendo e têm dificuldade em assimilar que realmente são vítimas. O vínculo traumático é “uma conexão emocional complexa, prejudicial, que se forma entre duas pessoas, uma normal e outra que desempenha o papel de abusador ou tóxico”, como descreve a psicóloga e especialista em relacionamentos, Laura S. Moreno, em seu canal do Youtube.

Essa conexão pode ocorrer em todas as áreas da vida: amorosa, profissional, familiar e de amizade. Sánchez explicou que ela se desenvolve gradualmente a partir de um evento traumático provocado ou executado pelo tóxico, enquanto sua vítima tenta desculpá-lo para alcançar a calma ou a reconciliação.

É aqui que a pessoa abusada tenta flexibilizar e adaptar-se, e fica com uma tensão inicial onde não se sente confortável, mas consegue suportar. Tudo isso se torna um círculo vicioso que se repete constantemente e favorece esse vínculo traumático. Além disso, é alimentado por um reforço de pequenos atos de bondade e falso amor, o que cria confusão na vítima.

Como saber se estou presa em um vínculo traumático

As pessoas que estão imersas nesse vínculo têm uma conexão emocional profunda com o abusador e é muito provável que isso se deva ao fato de que, no passado ou na infância, tenham sofrido abuso, exploração ou codependência emocional. Por isso, é importante estar atento a esses sinais, que muitas vezes são confundidos com amor.

1. Não são o que aparentam

O abusador no início é uma pessoa encantadora, doce, carinhosa e parece confiável, mas depois se tornam sombrios.

ANÚNCIO

2. São imprevisíveis

Estas pessoas que exercem violência são emocionalmente imprevisíveis, manipuladoras e apenas te desvalorizam, para depois resolverem com desculpas e promessas de mudança, como um reforço positivo para cancelar qualquer ideia que você tenha de deixá-las.

3. Eles te transformam em seu saco de pancadas psicológico

Geralmente, os tóxicos depositam seus problemas em você e drenam toda a frustração em você. Um claro exemplo de que não é amor, é abuso, pois estão explorando seu trauma para usá-lo como um saco de pancadas psicológico.

4. Eles te isolam dos entes queridos

Ele fica bravo se você passa tempo com as pessoas que ama e que não são eles, também se você não passa tempo ao lado deles. Eles te impedem de estar perto de amigos e familiares. É um claro sinal de alerta.

5. Você nega ou minimiza seu comportamento abusivo

Este é um sinal muito claro de que você está em um relacionamento destrutivo, pois você está constantemente tentando desculpar ou minimizar os comportamentos abusivos da outra pessoa. Você ignora todo o abuso: “Não é tão ruim” ou “não me incomoda”.