O que é a anuptafobia e por que leva muitas mulheres a tomar más decisões no amor

A anuptafobia é um termo pouco conhecido, mas que está cada vez mais presente na sociedade, especialmente no que diz respeito às mulheres. É importante lembrar que o amor próprio e a autoaceitação são a base para construir relacionamentos felizes e equilibrados, portanto, a falta deles ameaça nossa estabilidade.

ANÚNCIO

Não precisamos nos sentir culpados, mas sim tornar-nos um pouco mais conscientes de nossas feridas e padrões para não aceitar migalhas de amor e estar em relacionamentos verdadeiramente prazerosos.

A anuptafobia nos torna propensos a desenvolver dependência emocional do parceiro (Freepik)

O que é a anuptafobia?

De acordo com o Telva, a anuptafobia é o medo irracional de permanecer solteiro(a) para sempre. Esse medo pode ser bastante comum, especialmente em sociedades onde o casamento e o parceiro são altamente valorizados como parte fundamental da vida de uma pessoa.

Embora a anuptafobia possa afetar tanto homens quanto mulheres, é mais comum para elas sentir uma pressão social avassaladora para encontrar um parceiro e se estabelecer em um relacionamento sério o mais rápido possível. A palavra vem do grego e do latim: a-nuptus (sem casamento) e phobos (medo), explica a mesma fonte.

Esse medo pode levar essas mulheres a se envolverem em relacionamentos que não são saudáveis ou satisfatórios, apenas para não ficarem sozinhas. A anuptafobia pode fazer com que as mulheres ignorem sinais de alerta em seus relacionamentos, como comportamentos abusivos, falta de respeito ou incompatibilidades importantes.

Esse medo pode levá-los a iniciar um relacionamento precipitado, casar ou ter filhos cedo demais (Freepik)

Este medo pode levá-las a conformar-se com relacionamentos medianos ou até mesmo prejudiciais, em vez de esperar encontrar um parceiro que as valorize, respeite e as faça verdadeiramente felizes.

Além disso, a anuptafobia pode influenciar as decisões das mulheres em relação à sua vida amorosa de outras maneiras. Por exemplo, esse medo pode levá-las a apressar o compromisso em um relacionamento, casar-se ou ter filhos muito cedo, sem dedicar o tempo necessário para realmente conhecer a outra pessoa e ter certeza de que estão tomando a decisão correta.

Para superar a anuptafobia e evitar tomar más decisões no amor, é importante que as mulheres aprendam a valorizar a si mesmas e sua autonomia. É fundamental entender que estar solteira não é algo negativo e que é preferível estar sozinha do que em um relacionamento insatisfatório.