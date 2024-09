A sombra dos guardiões alerta os signos de Câncer, Leão e Virgem

Todas as cartas do “Tarot dos Guardiões” possuem um lado sombra que revela mensagens importantes de entidades espirituais. Confira a seguir o alerta para os signos do zodíaco:

Câncer – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Cuidado com quem é interesseiro ou ciumento e se policie também para não ser esse tipo de pessoa: ao não medir esforços para sair em vantagem, você pode perder qualidades muito importantes e que o levariam a verdadeira felicidade. Se fazer de vítima pode parecer uma boa saída, mas é preciso se preparar para pagar o preço mais tarde.

Leão – Carta do Exu Gira Mundo

É hora de fortalecer o psicológico e emocional. Quem se sente um fracasso, não consegue evoluir, por isso é importante trabalhar em suas fortalezas e mudar. Não insista severamente naquilo que não parece dar certo, principalmente no amor; o que é só interesse não perdura.

Virgem – Carta da Pomba Gira Maria Mulambo

Cuidado com as energias que usam caminhos psicológicos e até físicos para causar a destruição de alguém. É importante ser alguém que se destaca e que tem vantagens, mas isso não é nada respeitável se vem de pessoas que usam as outras como degraus ou pisam nelas após ter “usado e abusado”.