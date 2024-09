Os hábitos que te mantêm presa ao seu ex

Superar uma separação amorosa pode ser um processo árduo e desafiador. Muitas vezes, os hábitos que formamos no relacionamento podem prolongar o luto e dificultar o progresso emocional. Por isso, é tão importante saber quais comportamentos podem prender você ao seu ex e prolongar o processo de cura.

Hábitos que te mantêm agarrada ao seu ex e te impedem de avançar

Verificar constantemente as redes sociais

Um dos hábitos mais comuns é a necessidade de monitorar as redes sociais do ex-parceiro. A curiosidade sobre sua vida e seus novos relacionamentos pode gerar angústia emocional.

Esse comportamento é baseado na insegurança e no medo da perda. Isso inclui ações como verificar se ele está online, se ele visualizou seu conteúdo ou ‘stalkear’ pessoas relacionadas a ele.

Depois de terminar com alguém, você deve silenciar suas redes sociais ou até mesmo bloqueá-las (Freepik)

Manter contato frequente

Manter comunicação com o ex, seja por mensagens ou chamadas, pode interferir no seu processo de superação. As conversas podem trazer lembranças dolorosas e impedir que ambos avancem, até mesmo facilitar reconciliações quando os problemas subjacentes ainda estão presentes. A falta de espaço impede que seu cérebro reconheça a separação e te prende em um ciclo de esperança.

Idealizar o relacionamento passado

Lembrar apenas os bons momentos e minimizar os problemas pode levar a se apegar a uma imagem distorcida do relacionamento. Isso aumenta a sensação de perda e dificulta aceitar a realidade.

Lembrar da pessoa ou relacionamento de forma idealizada mantém você apegado a eles por mais tempo (Freepik)

Comparar-se com novos parceiros

Outro hábito prejudicial é o fato de se comparar com os novos parceiros do seu ex. Esse comportamento pode diminuir sua autoestima e aumentar os sentimentos de insuficiência.

Apegar-se a objetos ou lembranças

Por último, guardar presentes ou fotos da relação pode fazer com que reviva constantemente o passado. Os especialistas sugerem se livrar desses objetos, pois pode ser um passo importante para fechar esse capítulo. A eliminação desses lembretes físicos pode facilitar um espaço mental mais saudável para a recuperação.