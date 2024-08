Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Você deve colocar ordem em sua vida para poder atingir todos os objetivos propostos. Seja próspero e cheio de felicidade, que as bênçãos começam a serem cada vez mais frequentes em sua vida.

Virgem

Você tem uma luz que o protege e faz você se sentir poderoso neste momento, porque a prosperidade e o sucesso que você esperava chegaram até você. Receba o bem com gratidão e humildade, usando a generosidade para canalizar e boas ações.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Libra

ANÚNCIO

Uma luz curativa o ajudou com o dom da generosidade, apenas tenha cuidado com pessoas que o desgastam e roubam sua energia. Você é inteligente, um ser com atitude positiva e feliz que luta pela abundância e harmonia, por isso não pode perder tempo com quem tenta atrapalhar sua missão.

Escorpião

Mudanças importantes estão chegando em sua vida e exigem toda a sua concentração para atingir seus objetivos. Tudo vem com sucesso e prosperidade após superar todos os obstáculos.