Lista de produções para comemorar os 85 anos de Marvel no Disney+; confira a seleção

Em 31 de agosto de 1939, a Marvel iniciou sua história e hoje é uma das companhias mais icônicas mundialmente, especialmente para os fãs de heróis em suas variadas mídias. A fim de abraçar a campanha “Marvel – Celebrando 85 anos”, o Disney+ selecionou uma lista com as principais produções da plataforma para maratonar neste fim de semana.

Prepare a pipoca, pois a lista é extensa…

Filmes clássicos

Homem de Ferro (2008)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Quando é capturado em território inimigo, o genial magnata Tony Stark constrói uma armadura de alta tecnologia para escapar. Agora, ele tem a missão de salvar o mundo, usando alta tecnologia e conhecimento para se transformar em um herói.”

Guardiões da Galáxia (2014)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Em uma aventura espacial com muita ação, este filme expande o Universo Cinemático Marvel para o cosmo, onde o impetuoso aventureiro Peter Quill se vê como objeto de uma caçada implacável após roubar uma misteriosa esfera cobiçada por Ronan, um vilão poderoso com ambições que ameaçam todo o universo.”

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Steve Rogers lidera o recém-formado grupo de Vingadores em seus esforços contínuos para proteger a humanidade. Mas após outro incidente envolvendo os Vingadores, aumenta a pressão política para instalar um sistema de responsabilização, comandado por uma agência do Governo para supervisionar e dirigir a equipe.”

Pantera Negra (2018)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Pantera Negra segue T’Challa que, após a morte de seu pai, o rei de Wakanda, volta para casa para a isolada e tecnologicamente avançada nação africana para triunfar no trono e assumir seu lugar como rei. Mas, quando um poderoso antigo inimigo reaparece, o poder de T’Challa como rei – e Pantera Negra – é testado ao ser atraído para um formidável conflito que coloca o destino de Wakanda e de todo mundo em risco.”

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Thanos finalmente chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.”

Vingadores: Ultimato (2019)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“No final épico da Saga do Infinito, os Vingadores enfrentam o vilão mais poderoso do universo, Thanos. Quando eventos devastadores eliminam metade da população mundial e dividem suas fileiras, o resto dos heróis lutam para avançar. Agora, eles devem se unir para restaurar a ordem e a harmonia no universo e trazer de volta seus entes queridos.”

Séries

WandaVision

Série | 1 temporada disponível exclusivamente no Disney

“WandaVision combina o estilo das comédias clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel para contar a história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), um casal de super-heróis com uma vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece.”

Loki

Série | 2 temporadas disponíveis exclusivamente no Disney+

“Em Loki, da Marvel Studios, o temperamental vilão Loki (Tom Hiddleston) retoma seu papel como o Deus da Mentira nesta nova série, que ocorre após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’”

Falcão e o Soldado Invernal

Série | 1 temporada disponível exclusivamente no Disney+

“Da Marvel Studios, Falcão e o Soldado Invernal traz Anthony Mackie como Sam Wilson (Falcão) e Sebastian Stan como Bucky Barnes (Soldado Invernal). A dupla, que se reuniu nos momentos finais de “Vingadores: Ultimato”, embarca em uma aventura pelo mundo que colocará suas habilidades à prova – e sua paciência também.”

Para a família

Ms. Marvel

Série | 1 temporada disponível exclusivamente no Disney+

“Esta série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar videogames e escrever fanfictions, além de ser fã de super-heróis e ter uma imaginação sem limites - especialmente quando se trata da Capitã Marvel. Kamala sente que não se encaixa na escola e, às vezes, nem mesmo em casa. Mas um dia ela descobre que tem superpoderes como os heróis que sempre admirou.”

Spidey e seus Amigos Espetaculares

Série | 2 temporadas disponíveis exclusivamente no Disney+

“Spidey, se juntou à Aranha-Fantasma (Gwen Stacey) e Miles Morales para formar a Equipe Spidey, com a ajuda do cômico, mas leal, robô-aranha de Spidey, TRACE-E. Se o Spidey estiver em uma situação embaraçosa que precise de ainda mais poder de super-heróis, fique tranquilo, pois um colega Vingador chegará correndo para ajudar. Quer seja apenas a Equipe Spidey ou com um Vingador para ajudar, esses super-heróis vão trabalhar juntos para salvar o dia!”

Eu Sou Groot

Série de curtas | 2 temporadas disponíveis exclusivamente no Disney+

“Eu Sou Groot é uma série de curtas que acompanha a criaturinha de Guardiões da Galáxia em novas aventuras. Groot é um bebê e, em meio a tantas outras coisas, o seu caminho intergalático irá cruzar com personagens conhecidos e rostos inéditos. Ao longo dos capítulos, o Bebê Groot nem sempre faz a melhor das escolhas, mas, a partir disso, aprende com os erros do passado. Groot está acompanhado de Rocket, que serve quase como uma figura parental nessa nova jornada.”

Marvel: Aventuras dos Super-Heróis

Série de curtas | 4 temporadas disponíveis exclusivamente no Disney+

“Nesta série animada para crianças, os jovens fãs da Marvel podem se juntar aos seus super-heróis favoritos em emocionantes missões recheadas de aventuras e muito trabalho em equipe. Homem Aranha, Capitão América, Thor, Capitão Marvel e muitos outros heróis se unem para combater vilões e proteger o mundo. Com histórias cheias de ação, personagens fascinantes e lições de amizade e coragem, a série oferece uma introdução divertida ao mundo dos super-heróis da Marvel.”