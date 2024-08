Qual é o significado de sonhar com comida? Sua mente pode estar enviando várias mensagens

Sonhar com comida

Sonhar com comida é bastante comum entre pessoas em todo o mundo

Ao contrário de sonhar com um acidente de carro, um desastre natural ou um inseto perigoso, sonhar com comida não é uma experiência que nos preocupa ao acordar, mas exatamente o oposto.

No entanto, só porque não nos alarme não quer dizer que esse tipo de sonhos não tenha um significado ou uma mensagem que possa nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo durante nossa vida desperta.

Embora os significados dos sonhos, mesmo aqueles que envolvem comida, dependam em grande parte de muitos fatores sobre o sonhador, existem algumas interpretações gerais para este sonho.

Se você recentemente viu comida no mundo dos sonhos e está curioso para saber quais são as explicações comuns para esse tipo de sonho, continue lendo para conhecer o que diz uma especialista.

O que significa sonhar com comida, de acordo com uma especialista

Embora sonhar com comida seja algo bastante comum entre pessoas em todo o mundo quando estão nos braços de Morfeu, a interpretação muda muito dependendo do que acontece no sonho.

Por exemplo, um dos cenários mais comuns que algumas pessoas relatam é ver comida no sonho e não comê-la, ou comê-la e descobrir que tem um sabor repugnante ou ficar doente depois de ingeri-la.

De acordo com a especialista em sonhos Theresa Cheung em entrevista à EatingWell, o psiquiatra Carl Jung considerava que a comida era um símbolo de algo que falta ou que o sonhador precisa em sua vida.

"Pergunte a si mesmo: 'O que eu preciso para melhorar minha vida? Há algo carente? Até mesmo o simples ato de olhar para comida sem comê-la é um sinal de que talvez você não esteja consumindo o suficiente de algo em sua vida atual," apontou na conversa.

De acordo com a autora, o sonho pode ser um sinal de fome física, mas também ter um significado mais simbólico. "A comida é essencial para a sobrevivência e nos é familiar, por isso não é surpreendente que nossa mente onírica a utilize como símbolo para se comunicar conosco", explicou.

A escritora de ‘How to Catch a Dream’ e outros títulos de sucesso afirmou que “os sonhos em que recusamos comida ou ela tem um gosto ruim podem significar que estamos nos negando algo e que estamos desnutridos de alguma forma.”

Além disso, é importante ressaltar que, se no sonho a pessoa está de dieta, é provável que na vida real esteja privando-se de uma necessidade essencial; enquanto, a intoxicação alimentar neste contexto pode sugerir que está sendo dominado por ideias, relacionamentos ou hábitos tóxicos enquanto acordado.

Outra cena bastante comum é sonhar que se come algo específico. Nestes casos, o significado varia mais, pois, de acordo com a analista de sonhos, "cada alimento carrega um significado poderoso".

Cheung assegurou ao meio mencionado que é normal que as refeições que costumamos fazer e amamos desempenhem um papel protagonista em nossos sonhos, mesmo que não as comamos com frequência. Além disso, descobriu que existem alguns alimentos que são muito recorrentes no mundo dos sonhos.

Bolachas, frutas e carnes, muito populares nos sonhos.

Um deles são os biscoitos, bolos ou doces. De acordo com a especialista no Reino Unido, a presença dessas delícias em um sonho é um sinal de que provavelmente estamos nos concentrando excessivamente em uma trivialidade. Outro alimento popular nos sonhos são as suculentas frutas.

De acordo com a especialista, a aparição delas significa que estamos usando nossos talentos para nos desenvolver pessoalmente e estamos ganhando o necessário para continuar crescendo. Por último, um terceiro alimento que costuma aparecer nos sonhos é a carne.

Theresa Cheung disse à EatingWell que se vemos carne enquanto dormimos, isso significa que atualmente temos nossas necessidades básicas atendidas e nos sentimos nutridos na realidade.

Agora, se no sonho estava cozinhando ou jantando, a especialista recomenda analisar o contexto do sonho. O fato de estar comendo sozinho ou com outras pessoas pode estar relacionado à necessidade de se emancipar ou fazer parte de uma comunidade.

Enquanto isso, se estava preparando ou servindo refeições para os outros, aconselha a analisar quais alimentos foram oferecidos e se você foi muito generoso. Por fim, se você experimentou uma receita, mas não tinha sabor, Cheung afirmou que “o autocuidado pode ser uma preocupação. Seus sonhos estão tentando dizer para você se amar”.